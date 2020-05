El cuerpazo de la esposa de Chayanne en traje de baño cuando participó en concurso de belleza

La esposa de Chayanne, Marilisa Maronesse, se roba suspiros en las redes con su belleza, y es que goza de una esbelta figura, un rostro hermoso y un cabello perfecto.

Y siempre ha sido así, pues cuando joven, Marilisa participó en un concurso de belleza que fue justamente donde conoció al famoso cantante, quien estuvo como invitado, y de inmediato quedó flechado con su hermosura.

Fue allí donde comenzaron una relación a distancia y tras años de noviazgo, se casaron en 1992 en secreto.

Pero, las imágenes del momento en el que la esposa de Chayanne participó en el concurso del Miss Venezuela en 1988, representando al estado Portuguesa han enamorado a todos, pues aparece en traje de baño mostrando el cuerpazo que tenía.

Estas imágenes demuestran por qué Chayanne quedó flechado y decidió formar una hermosa familia con esta bella mujer, con quien tiene ya dos hijos, Isadora y Lorenzo.

"Wow no puedo creer lo hermosa que era, aun lo es claro", "su hija se parece mucho a ella", "que cuerpazo y aun se conserva", "no entiendo cómo no ganó el concurso", y "y eso que en aquella época no se operaban esa belleza es natural", son algunas de las reacciones en redes a estas imágenes.

