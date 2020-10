¡Por fin! Sebastián Yatra confiesa lo que siente por Danna Paola

La cantante y actriz Tini Stoessel y el también cantante Sebastián Yatra conformaron una de las parejas más queridas de la farándula. No obstante, a principios de año anunciaron el final de su romance. Entonces, allí comenzó a relucir el nombre de la intérprete Danna Paola como la manzana de la discordia.

Los tres guardaron silencio por mucho tiempo. Aunque aseguraron que sería un final maduro y acordado, Tini eliminó todas las fotos de Yatra de su cuenta de Instagram. Además,escribió en su cuenta “Ahora entiendo tu mala fama”. Palabras que fueron interpretada como una indirecta para Danna Paola ya que esta promocionaba un tema precisamente con ese título: “Mala fama”.

La creencia de que Danna Paola y Sebastián Yatra tenían una relación se incrementaron cuando ambos grabaron juntos. La canción “No bailes sola" fue todo un éxito. Esto a pesar de que fue realizada a distancia por motivos de la pandemia. Pero esto no disminuyó la intensidad de los comentarios de un posible romance.

La fanaticadsa y los medios han señalado a Danna Paola como la manzana de la discordia en la ruptura entre Sebastián Yatra y Tini Stoessel. - Agencias

¿Qué siente Sebastián Yatra por Danna Paola?

Después de haber dejado que la prensa y las redes sociales no pararan de hablar sobre que Danna Paola se interpuso en la relación entre Tini Stoessel y Sebastián Yatra, éste por fin habló de lo que siente por Danna.

"La quiero mucho. Hice una canción brutal con Danna que ha tocado muchos corazones, que creció una linda amistad, que vamos a cantarla juntos ahorita en los premios Nickelodeon, en los Kid's Choice Awards y pues la vamos a gozar. Espero verla esta semana mientras estoy aquí. Ella me parece tremenda persona, tremenda artista, una niña súper enfocada", expresó Yatra.

Sebastián Yatra reveló todos los sentimientos bonitos que tiene por Danna Paola. - Agencias

Los periodista lo interpelaron sobre el noviazgo y el respondió: ¿Quién dice eso, ah? Pero es que yo tengo amigas, ¿no?, tú tienes amigas, él dice que sí (dijo de un reportero). Ella es amiga mía y no, yo novia no tengo, ya no tengo", respondió tajante.

Tini y Sebastián otra vez juntos

Aparte de ser una pareja muy querida, Sebastián Yatra y Tini Stoessel lanzaron juntos canciones como “Oye” y “Quiero Volver”. También tenían un gran proyecto en puerta un gran proyecto que era una serie de Disney juntos. No obstante, Yatra informó que la producción había sido cancelada.

“La serie, nosotros la íbamos a estar grabando en marzo, abril y mayo de este año. Y bueno con todo lo que pasó del Covid tocó posponerla, moverla, y queríamos lograr grabar en el 2020. Pero realmente no hay forma todavía, y yo ya para el 2021 tengo otros compromisos y otras cosas, entonces lastimosamente no voy a poder grabar la serie”, explicó el artista.

Tini y Sebastián conformaron una de las parejas más queridas de la farándula. - Agencias

Más de este tema:

Te recomendamos en video:

Sin embargo,Un nuevo proyecto en televisión los reunió. Yatra anunció mediante sus redes sociales que él y Tini, junto con Carlos Rivera y Mala Rodríguez, serán los asesores de la segunda edición de “La Voz”.A pesar de que los capítulos fueron grabados antes de la pandemia y cuando los artistas aún eran pareja, los seguidores están emocionados de volverlos a ver.También que tiene mucho que agradecerle. Por Danna igualmente tiene bonitos sentimientos. Pero ninguna de las dos es, hasta ahora, la dueña de su corazón.