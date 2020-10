La historia de Lady Di se está repitiendo con Meghan, asegura actriz que interpreta a Diana en The Chown

En estos momentos, nadie puede haber estudiado más la vida de Lady que la actriz que la interpreta en la exitosa serie The Crown, Emma Corrin. Corrin ha señalado que ha leído e investigado todo sobre la fallecida princesa. Esto poder entenderla y simular sus expresiones. Pero eso no es todo lo que ha encontrado.

Emma asegura algo que muchos han señalado: La historia de Diana se está repitiendo con Meghan Markle. Ambas son mujeres diferentes a las que las damas obedientes que deben pertenecer a la monarquía británica. Esto ha hecho que tanto la princesa Diana como Meghan hayan sido rechazadas por la realeza.

“La frialdad, las tradiciones y las expectativas de su comportamiento… no creo que ella (Lady Di) se hubiera esperado eso. Pienso que ella esperaba unirse a una familia”, dijo Emma y luego comparó esto con cómo fue recibida Meghan.

"¿No ven que la historia de Lady Di se está repitiendo?"

Emma Corrin concedió una entrevista a la revista Town & Country. Allí se desahogó sobre todo lo que ha encontrado al investigar la vida de Lady Di. No ha podido dejar de compararlas con la de la actual esposa del príncipe Harry.

“Sólo quieres aventar esos tabloides y decir: ¿No ven que la historia se está repitiendo?”, expresó la actriz. Con esto hizo referencia al trato y asedio que sufrió Diana de Gales antes, durante y después de su matrimonio con el príncipe Carlos. La situación es similar a la vivida por Meghan Markle, desde que se comprometió con Harry.

Tanto Lady Di como Meghan Markle han sido mujeres modernas. Muy distintas a lo que la realeza espera de una “royal”. La sumisión y el cumplimiento de las tradiciones es esencial para formar parte de la realeza. Sin embargo, esto es algo para lo que ambas mujeres parecen no haber nacido.

No es la primera vez

La rebeldía de Meghan Markle a seguir las reglas de la Corona ha hecho que no solo sea Emma Corrin quien la haya comparado con Lady Di. La princesa Diana fue asechada por los paparazzis y la esposa de Harry también. Ninguna de las dos aceptaron las “bondades” de ser parte de la realeza y esta las echó a un lado y fueron motivo de vergüenza para los “royals”.

Meghan Markle junto al príncipe Harry renunciaron a sus títulos reales. Diana también decidió que los guardaespaldas de la realeza siguieran acompañándola. Para ella era una violación a su privacidad que ni siquiera pudiera hablar por teléfono sola.

Los príncipes Harry y William sufrieron mucho por las polémicas en las que se vieron envueltos sus padres. Supieron la angustia que vivió su madre con la persecución de la prensa. Incluso, su muerte en un accidente automovilístico se dice que se produjo cuando ella trataba de huir de unos paparazzis que la perseguían. Harry tiene miedo de volver a pasar por lo mismo.

“Mi mayor miedo es que la historia se vuelva a repetir. He visto lo que pasa cuando alguien a quien amas se vuelve tan público que ya no lo tratan o lo ven como una persona de carne y hueso. Perdí a mi madre y ahora veo a mi esposa ser víctima de las mismas fuerzas poderosas”, dijo en un comunicado Harry.

Sin duda Emma Corrin, quien saldrá en la próxima temporada de The Crown como la princesa Diana, tiene válidos motivos para pensar que la historia de Lady Di se ha vuelto a vivir en la realeza, pero esta vez con Meghan Markle como protagonista.

