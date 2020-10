Taylor Swift prueba que las mujeres no somos "intensas"por mostrar nuestras emociones

Taylor Swift está celebrando 14 años de sus álbum debut y aún cuando ha preferido permanecer alejada del ojo público, sigue creando grandes cosas.

No hay duda de que ella es una de las artistas más importantes del mundo. No sólo canta sino también compone y toca diversos instrumentos. Además produce y se involucra en absolutamente todo lo que tenga que ver con sus albums y conciertos.

Eso sí, sin importar qué tan talentosa sea, siempre ha sido muy criticada. Desde la existencia de un supuesto manual, el cual impone para elegir a sus amistades, hasta la lista de amores que ha tenido, el mundo parece estar siempre preocupado por sus "malvados" movimientos.

La cantidad de odio que recibe Taylor Swift es impresionante pues muchas de éstas están llenas de sxiosmo.

La cultura de la cancelación se ha convertido en un peligro para las figuras públicas y lejos de aportar algo, sólo generan disputas sin sentido y odio.

Ante muchos, Taylor es una "come hombres" y cada una de sus canciones son prueba de relaciones fallidas, decepciones y de su sed de venganza.

Para la sociedad, las mujeres siempre somos unas dramáticas o unas exageradas por expresar sentimientos tan intensos. Especialmente cantautoras comos Taylor o Adele, reciben muchas críticas por hacer puras canciones de desamor.

Las mujeres enfrentamos esto más que los hombres, por lo general y las investigaciones han demostrado que debemos lidiar con la carga de mantener nuestros pensamientos y sentimientos ocultos.

Para muchas mujeres, ser llamadas "dramáticas" las ha obligado a reaccionar menos ante situaciones perturbadoras por las que cualquiera se sentiría molesto. Muchas mujeres y hombres son sensibles, y esto debería ser un rasgo positivo porque esa persona está dispuesta a expresar sus emociones para quitarse cargas pesadas.

Así que basta de decir que somos unas dramáticas.

Las canciones de Taylor han sido una salvación para muchas niñas. Su primer álbum es un diario de su adolescencia lleno de experiencias, inseguridades, amor y las angustias de ésta. Demuestra que no todo es miel sobre hojuelas pero que todo estará bien.

Cada una de sus canciones expresan sus emociones más puras. ¿Y qué si todas tienen que ver con un corazón roto?

Los mensajes ocultos en sus canciones

Taylor escribió Teardrops on my guitar por un amigo llamado Drew del cual ella estaba enamorada, sin embargo, le rompió el corazón porque tenía novia y siempre hablaba de ella frente a Taylor. Drew busco a Taylor dos años después de que la canción fue estrenada con la intención de confesarle su amor pero ya era muy tarde pues ella lo había superado.

A place in this world fue una emotiva canción que Taylor escribió cuando tenía tan solo 13 años y estaba buscando encajar en el mundo.

“Taylor Swift”.

•Vendió más de 10 millones de copias en todo el mundo. 🌎📈

•Estuvo 24 semanas en el puesto número 1 en la lista de álbumes country de Billboard. 📊📅

•Es el SEGUNDO álbum de country femenino MÁS GRANDE EN LA HISTORIA en Billboard.#14YearsOfTaylorSwift pic.twitter.com/UC7YCFmr8y — 𝐉𝐚𝐧𝐧𝐲 (@JannyCandelas) October 24, 2020

Tied together with a smile fue una canción que escribió para una de sus amigas que estaba lidiando con un trastorno alimenticio. Ella participaba en concursos de belleza, era la más popular y bonita de la clase pero por dentro se estaba desmoronando.

En The Outside, la cantante se dice a sí misma "no estás sola" pues cuando la escribió tenía apenas 12 años y no tenía muchos amigos. Es un relato sobre la gran soledad que sentía y su esfuerzo por encontrar su lugar.

Taylor lo escribió con tan sólo 16 años y lo hizo sola. ¿Quién diría que se convertiría en la artista de la década y una de las cantantes más exitosas de nuestros tiempo?

Más de este tema

Julia Roberts prueba que una mujer no deja de ser hermosa "a cierta edad"

Critican a la esposa de Hugh Jackman por no tener "un cuerpo escultural" y "verse mayor"

La «cultura de la cancelación» ha provocado más odio que soluciones

Te recomendamos en video