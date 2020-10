Adele en 'total look' de mezclilla muestra que la comodidad y el estilo no están peleados

Adele se ha convertido en todo un icono de la moda y en inspiración para muchas mujeres tras bajar de peso con constancia y disciplina, demostrando su fortaleza para mejorar su salud.

En mini vestido, leggins, o en pijama, la famosa cantante ha mostrado su nueva imagen, que ha sorprendido a todos, y con los que ha lucido más hermosa que nunca.

Aunque la famosa no publica en sus redes con frecuencia, cuando lo hace impacta y deslumbra con sus looks, y recientemente lo volvió a hacer.

La cantante publicó una imagen en su Instagram en la que aparece con un total look de mezclilla, perfecto para mujeres de 30 años o más, pues es cómodo y con mucho estilo.

La cantante mostró el look de mezclilla perfecto para las mujeres de 30 años - Insatgram @adele

Adele llevó un pantalón de mezclilla, combinado con una chaqueta del mismo material, que queda holgado, y complementó su look con unas botas cowboy, un calzado que está en tendencia en el otoño, y que además le dan más estilo a tu look.

En la imagen, que obtuvo casi 3 millones de likes, se ve a la celebridad sentada, revisando unas hojas, y llevando una cola alta y una mascarilla en tono negro.

Sin duda uno de los mejores looks que le hemos visto y que encantó a sus fans. "Eres una reina", "amé tu look", "quiero ese look de mezclilla", "OMG tú eres perfecta", "soy fan de ti y de tus looks", "te pasaste con ese outfit", "me encanta como te ves, preciosa como siempre", y "te ves espectacular", fueron algunas de las reacciones en redes.

Looks con los que Adele mostró su pérdida de peso

Leggins y sujetador

La celebridad británica dejó ver su abdomen plano con un look muy colorido que usó en el Carnaval de Notting Hill.

Llevó unos leggins con efecto tie dye y un sujetador jamaiquino con el que lució hermosa y mostró su estilizado cuerpo.

Además, llevó un arriesgado peinado con moñitos, y unas plumas en la espalda, con el que sin duda se robó las miradas.

La celebridad mostró su abdomen plano con este look - Instagram @adele

Mini vestido negro

Para agradecer por los mensajes de cumpleaños que recibió en mayo, la celebridad llevó un mini vestido negro con el que lució muy estilizada.

Este vestido era cuello alto, y tenía unas mangas abullonadas perfecto para un look elegante y sofisticado, y completó el outfit con unos stilettos también negros y su cabello lo llevó suelto.

Adele festejó su cumpleaños con un hermoso mini vestido negro - Instagram @adele

Traje animal print

La celebridad también presumió su nueva figura en un traje de látex animal print rojo que la hizo resaltar.

Llevó un sombrero rojo en el mismo material del traje y unas extensiones, dejando ver su cabello largo y suelto, como casi nunca la habíamos visto, y luciendo hermosa con un maquillaje oscuro, ideal para una salida nocturna.

Maxi falda floreada

También presumió su estilizada figura y lució espectacular con un hermoso outfit, ideal para mujeres de 30 años, pues es elegante.

La celebridad llevó una maxi falda floreada en tono verde, y la combinó con un suéter blanco y también llevó extensiones en el cabello, pero esta vez usó una cola baja.

