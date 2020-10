'Rebeca' y otras películas que son adaptaciones de clásicos en Netflix ¿Son mejores?

Hay historias que son inmortales y trascienden el tiempo en compañía de sus personajes. El público se enamoró de ellos, ya sea en su versión literaria o en anteriores propuestas audiovisuales, así que Netflix ha querido rescatarlas.

Solo basta una idea que haya conmovido a usuarios de todo el mundo para que opten por ellas, realizando una versión original o integrando aquellas hechas por otras casas productoras pero con el sello de calidad que intentan imponer.

Rebeca, ¿el nuevo éxito de Netflix?

Y justamente si hablamos de apuestas hechas por Netflix está Rebeca, la nueva película de Lily James en compañía de Armie Hammer en los papeles estelares del elenco.

Se trata de un drama romántico, con tintes de suspenso, que se desenvuelve en torno a una joven recién casada con un millonario que se traslada a vivir a su mansión.

Rebeca, lo nuevo de Netflix. - Instagram @holacom

Allí, descubrirá que continúa presente la sombra de Rebeca, la anterior mujer del millonario, fallecida en extrañas circunstancias cuyo recuerdo se mantiene muy vivo gracias a la siniestra ama de llaves de Manderley, la Sra. Danvers, según Elle.

Está dirigida por Ben Wheatley a modo de adaptación de la novela de Daphne du Maurier, la cual ya fue presentada en el cine por Alfred Alfred Hitchcock.

En 1940 desarrolló la que hasta el momento es la representación más icónica, algo que busca derrocar la plataforma, aunque 11 nominaciones al Oscar que obtuvo en aquel entonces le compliquen la carrera.



Otras adaptaciones en la plataforma

Sin embargo, que el servicio de streaming apueste por adaptar un éxito previo no es nada nuevo puesto que persiguen la misión de tener siempre algo atractivo para la audiencia.

Por eso, una opción segura son obras que ya hayan sido probadas para que se traduzcan en muchas visualizaciones y nuevos usuarios.

Su último deseo

Con Anne Hathaway, William Dafoe y Ben Affleck en el reparto, esta es una versión de la novela de Joan Didion que se centra en en una periodista que interrumpe su profesión para llevar a cabo el último negocio de su padre, que la llevará a romper la ley.

Su último deseo no fue tan bien recibida en Netflix. - instagram @ehros_98

Aunque las caras detrás de esta producción parezcan ser un acierto, las críticas no han sido benevolentes con ella ya que afirman que el público se pierde en medio de la trama. Tienes que verla para comprobar o desmentirlo.



Violet y Frinch

En febrero de este año se estrenó el largometraje basado en la exitosa novela juvenil de la escritora Jennifer Niven que narra el romance que surge entre dos adolescentes que luchan con las heridas emocionales y físicas de su pasado mientras realizan un viaje escolar.



Orgullo y prejuicio

Un gran éxito de 2005 que tuvo buenos comentarios, al igual que la obra de la famosa escritora Jane Austen. Cuenta con Keira Knightley y Matthew Macfadyen en los protagónicos de una cinta que ha sido considerada como una de las películas románticas clásicas.

Uno de los clásicos que tiene Netflix en su servicio. - Instagram @prideandprejudicelife

Según la descripción oficial, la señora Bennet quiere casar a sus hijas con prósperos caballeros, incluido el recién llegado señor Darcy, que pronto comenzará un coqueteo con una de sus bellas pero indomable hija.



12 años de esclavitud

"Este drama basado en la autobiografía de Solomon Northup sigue la difícil historia de un hombre negro que nació libre pero fue vendido como esclavo tras ser secuestrado", afirma el portal En Netflix.

Una película laureada y con un poderoso mensaje. - Instagram @booksfampanama

Marcó pauta en 2013 cuando fue estrenada, hasta el punto de ganar tres premios Óscar a mejor película, guion adaptado y actriz de reparto.



Moonlight

Esta película ganadora del Óscar en 2016, basada en el libro In Moonlight Black Boys Look Blue de Tarell Alvin McCraney, desarrolla las vivencias de Chiron, un joven afroamericano que tuvo una difícil infancia en medio de un entorno conflictivo y donde su sexualidad no es aceptada.



