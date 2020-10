A los 64 años fallece Patricio Frez tras perder la ballata contra el cáncer

Este martes falleció Patricio Frez, emblemática voz en off del matinal "Buenos días a todos" de TVN, a la edad de 64 años. El locutor radial luchaba contra un duro diagnóstico y había anunciado que su pronóstico de vida no era auspicioso.

La muerte de Frez, que ocurrió en Quilpué en compañía de su pareja, fue informada por la producción de Radio Portales, lugar donde realizó su último trabajo.

Con mucho pesar comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro colega locutor: Erdwin Patricio Frez Cárdenas, conocido por todos como "Pato" Frez. pic.twitter.com/98RHJC7xEW — Radio Portales (🎙️🎧 desde 🏡) (@RadioPortales) October 20, 2020

Patricio Frez fue diagnosticado en enero de este año, y si bien en un comienzo no asumió la gravedad del asunto, siguió luchando contra su enfermedad. Incluso superó las expectativas de los médicos, quienes le dieron apenas seis meses de vida.

Días atrás, el comunicador habló sobre su lucha contra el cáncer, el momento en que se enteró del diagnóstico y cómo enfrentó todo este proceso. En conversación con Maly Jorquiera y Sergio Lagos en "Sigamos de Largo", explicó que "es un cáncer bastante grande que tengo. Un tumor de 10 centímetros en la parte izquierda del hígado, muy al borde de donde está el estómago, lo que no me permite hacerme ninguna operación, y menos un trasplante".

Pero además de tener una enfermedad con un diagnóstico complejo, el locutor debió enfrentarse al covid-19 mientras batallaba contra el cáncer a mediados de este año.

"En ese momento uno tiene fe de que existe Dios, pero uno dice '¿por qué señor?, ¿hasta cuándo?'. En este mismo departamento me las lloré todas, pasaron muchas cosas, qué se yo. Pero al final de los tiempos, han pasado cinco años y entendí eso que se dice tan popularmente 'no digas por qué me pasa esto, sino para qué'. Y entendí para qué", dijo en la misma entrevista.

