Patricio Frez y su crecimiento en torno al cáncer: "Ahora tiene mucho sentido Dios para mí"

Durante su participación en Sigamos de Largo, Patricio Frez habló sobre su lucha contra el cáncer, el momento en que se enteró del diagnóstico y cómo ha enfrentado este proceso. En conversación con Maly Jorquiera y Sergio Lagos, explicó que "es un cáncer bastante grande que tengo. Un tumor de 10 centímetros en la parte izquierda del hígado, muy al borde de donde está el estómago, lo que no me permite hacerme ninguna operación, y menos un trasplante".

Patricio Frez fue diagnosticado en enero de este año, y si bien en un comienzo no asumió la gravedad del asunto, siguió luchando contra su enfermedad. Incluso superó las expectativas de los médicos, quienes le dieron apenas seis meses de vida.

"En ese momento uno tiene fe de que existe Dios, pero uno dice '¿por qué señor?, ¿hasta cuándo?'. En este mismo departamento me las lloré todas, pasaron muchas cosas, qué se yo. Pero al final de los tiempos, han pasado cinco años y entendí eso que se dice tan popularmente 'no digas por qué me pasa esto, sino para qué'. Y entendí para qué", dijo sobre su crecimiento personal.

"Para empatizar con los que están solos, para empatizar con los que sufren, para empatizar con los que se separan, para dolerse con los que se duelen, y alegrarse con los que se alegran; para estar junto a los que tienen y estar junto a los que no tienen", explicó.

"Hubo un proceso. Yo creo que pasé por la licuadora y yo creo que el hacedor me formó de nuevo. ¿En qué sentido? En entender que me faltaban muchas cosas todavía. No soy perfecto y no lo seré nunca, pero empecé a dominar mi orgullo, la idolatría, la vanidad y también la soberbia que podía haber en mí", agregó.

Patricio Frez aseguró que "cambió mi vida. Ahora tiene mucho sentido Dios para mí". También reconoció que extraña a su familia, con quienes no ha tenido contacto debido a la pandemia. "Uno empieza a valorar a la familia. A los muchachos… Echo mucho de menos, no he podido ver a los muchachos porque estamos con cuarentena, entonces cuesta verse", dijo.

Ver más

Nicole Block revela los duros momentos de su cuarentena en plena lucha contra la anorexia y bulimia

"Sigue siendo una batalla diaria": Jorge Zabaleta se sincera sobre su lucha contra el tabaco