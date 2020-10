Patricio Frez y su lucha contra el cáncer: "Me dieron 6 meses de vida, llevo 7"

Durante su participación en el programa Sigamos de Largo, el conocido locutor radial Patricio Frez habló sobre su ardua lucha contra el cáncer. El comunicador fue diagnosticado en enero de este año, en medio de un complejo momento personal, del que habló en conversación con Sergio Lagos y Maly Jorquiera.

"La salud está estable dentro de su gravedad. Es un cáncer bastante grande que tengo. Un tumor de 10 centímetros en la parte izquierda del hígado, muy al borde de donde está el estómago, lo que no me permite hacerme ninguna operación, y menos un trasplante", comentó sobre el estado de su cáncer.

Durante el programa, Patricio Frez explicó que le suspendieron la quimioterapia debido a los efectos que le estaba produciendo. Sin embargo, dijo sentirse con mucho ánimo. "Estoy bien, estoy con vida, estoy con ganas. No saben cuánto me alegra poder estar en un programa como este, porque es lo que yo viví. Y creo que cuando uno revive las cosas lindas que pasaste en tu trabajo, en tu desempeño, en tu pasión, parece que vienen más energías, y esas energías se transmiten a través de todo el cuerpo, y te dan ganas de seguir", señaló.

Consultado sobre el momento en que fue diagnosticado, reconoció que "no lo asumí al comienzo. Mis hermanos sí". "Ese día estaba solo, pero fíjate que el médico era un médico bastante atípico, porque me dice (…) 'sabes Pato, vamos a orar por ti'. Es un médico creyente y fue tan estimulante esa oración que hizo por mí este caballero, que fue maravilloso. Me quedé tranquilo", dijo.

"Al otro día fue mi mujer con mi hermano, Alexis, el menor. A los dos les contó esta situación, la repitió, les mostró los exámenes. Y ellos obviamente se afectaron más. Yo no me afecté al tiro, fíjate. Yo me asusté recién cuando en el Hospital Salvador, porque yo soy Fonasa (…) me dan la noticia junto a un hepatólogo, que lamentablemente no hay solución para mí. La única posibilidad sería un paliativo a través de la quimioterapia o la inmunoterapia. Ahí me di cuenta que la cosa era grave", agregó.

Pese al desalentador diagnóstico, Patricio Frez siguió luchando contra el cáncer e incluso superó las expectativas de vida entregada por los médicos. "Me dijeron que con suerte podía tener 6 meses de vida, ya llevo 7, gracias a Dios", destacó.

