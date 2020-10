Si te gustó el caso Watts, no te puedes perder estos documentales de asesinatos y misterios en Netflix

Es difícil no dejarse envolver por historias de crímenes de cualquier tipo, asesinatos y misterios, pero se hacen más irresistibles cuando se trata de hechos reales, algo que Netflix ha sabido aprovechar muy bien.

Dentro de su catálogo hay varias opciones que se han llevado el aplauso del público, generando un impacto colectivo por sus perturbadores momentos que recrean lo peor de la naturaleza humana.

Documentales de asesinatos reales en Netflix

Justamente hace poco el servicio de streaming posicionó en sus primeros lugares de reproducciones el Caso Watts, como fue conocido American Murder: The Family Next Door, que recrea los últimos instantes de la familia Watts antes de ser asesinada.

La familia Watts. - Instagram @elespec

En él se exponen las motivaciones de un padre por acabar con la vida de Shanann Watts y sus hijas, además de recorrer todos los eventos que sucedieron después de este crimen que sacudió Estados Unidos y se ha llevado el aplauso del público.

En portales especializados la producción dirigida por Jenny Popplewell ha obtenido calificaciones de 7,2 de 10 en IMDB y 6,2 en Film Affinity, por citar algunos.



No obstante, no es la única apuesta documental de Netflix que promete asombrarte con su cuota de suspenso, drama y horror que no te dejará pensar en cualquier otra cosa.

La desaparición de Madeleine McCann

Está compuesto de varios episodios puesto que su misión es ir hasta el más mínimo detalle de la extraña desaparición de Madeleine, una niña inglesa de 3 años que desapareció misteriosamente de su cama durante unas vacaciones en Portugal.

Desde entonces no se sabe más del paradero de la niña aunque hay muchas teorías conspirativas sobre el caso, que poco a poco se van tocando en este miniserie dirigida por Chris Smith que contó con más de 120 horas de entrevistas.



Conversaciones con asesinos: Las cintas de Ted Bundy

Nada más terrorífico que escuchar los crímenes en propia voz del perpetrador. Esto es lo que sucede en este documental que se adentra en la mente de uno de los más reconocidos asesinos en serie, Ted Bundy, a partir de sus relatos.

De igual manera también se incluyen imágenes de archivo, evidencia policial y entrevistas que buscan retratar con exactitud al asesino, paseándose por su vida, sus arrestos, escapes y la posterior ejecución.



Nisman: el fiscal, la Presidenta y el espía

Según la propia descripción oficial, este documental se adentra en la muerte sospechosa de Alberto Nisman, investigador del atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994.

Este sigue siendo un misterio con más preguntas que respuestas luego que el 18 de enero de 2015 fuese hallado muerto en su baño con un disparo en la cabeza, un día antes de que tuviese que testificar ante el Congreso.

Alrededor de este evento hay cientas de especulaciones debido a que previamente acusó a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner de encubrir el acto de terrorismo.



Don't F** With Cats

A veces la realidad supera la ficción y justamente esta apuesta de Netflix es fiel a ello. Todo empieza cuando en internet empiezan a circular escalofriantes videos de un criminal que tortura a gatos.

Pronto sus espectadores y las autoridades descubrirán que también hace esas mismas retorcidas prácticas con vida humana así que iniciarán la cacería del responsable para hacer justicia.

Un documental que parece una historia de ficción por lo sorpresivo que resulta este caso. - Instagram @rawtvld

Aunque parezca un gran argumento de Hollywood, en realidad narra la historia real del joven Luka Rocco que fue capturado en Berlin en 2012 para más tarde extraditarlo a Canadá.



Who killed little Gregory?

"Una joven pareja sufre el asesinato de su hijo de cuatro años y emprende una ardua batalla para identificar a un esquivo asesino", es la reseña de este documental que sigue la pista de una muerte donde nadie vio nada pero hay muchos motivos ocultos para que esto sucediera.



