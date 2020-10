Marlene Favela festejó el primer cumpleaños de su hija Bella de la forma más espectacular

Desde que Bella llegó a su vida, Marlene Favela ha demostrado ser una mamá más que ejemplar. Constantemente muestra los mimos que le hace para que tenga una infancia feliz y por supuesto, una grandiosa fiesta de cumpleaños no podía faltar.

La actriz de Gata Salvaje demostró que no escatima cuando de su hija se trata, así que celebró de la forma más lujosa posible el primer año de su pequeña bebé, producto de su relación con el empresario George Seely.

Marlene Favela y su hija, Bella. - Instagram @marlenefavela

Marlene Favela y el cumpleaños de su hija Bella

El festejo se llevó a cabo el pasado lunes 12 de octubre cuando justamente se cumplió un año del nacimiento de su primogénita, al poco tiempo de casarse con Seely.

Para sus más de cuatro millones de seguidores en Instagram, la actriz compartió detalles de la fiesta que tuvo una temática muy femenina de ositos y muñequitas.

De hecho, su mamá fue la mejor animadora posible ataviada de un look de muñeca en tamaño real que causó sensación en las redes sociales y demuestra el compromiso que siente la modelo para que su nena la pasara de lo mejor.

Marlene Favela disfrazada de muñeca. - Instagram @marlenefavela

No obstante, Bella no se quedó atrás y robó halagos de todos en una fotografía donde se aprecia el coqueto look con el que estuvo en el agasajo: un vestido de volantes, encajes, piedrería y un enorme lazo que la hizo lucir como una princesa.

La hija de Marlene Favela en su traje de muñeca. - Instagram @bellaseely_

De igual manera, a través del perfil de la bebé, manejado por su mamá, también dio muestras de cómo Bella se disfrutó su fiesta de cumpleaños al máximo apareciendo en una grabación bailando y brincando con la música.

En las postales se aprecia la impactante decoración repleta de globos, flores, un pastel de varios pisos decorado con muñequitas, cupcakes, dulcería en general y una piñata para la diversión de todos los presentes, reseñó People en español.

Decoración y detalles de la fiesta de Bella. - Instagram @marlenefavela

"Desde el momento en el que escuché tu corazón por primera vez ha sido un hermoso recorrido a lo más profundo de mi ser, el sentir cómo ibas creciendo dentro de mí ha sido lo más maravilloso que Dios me ha regalado", escribió Marlene Favela en una de las publicaciones.

"Cuando por fin te tuve entre mis brazos sabía que después de ti ya nada sería igual, el amamantarte nos dio una conexión única y para siempre, el despertar cada mañana y ver tu carita me hace creer en los milagros y el saber que existes me hace la mujer más feliz del universo", cerró la artista, totalmente entregada a su rol de mamá.

En la fiesta de Bella no faltó ningún detalle. - Instagram @marlenefavela

Su papá fue el gran ausente

Aunque su papá, George, no estuvo presente en la celebración debido a que hace meses la también empresaria anunció la separación y confirmó que la cuarentena lo tomó de sorpresa lejos de México, le dejó sus felicitaciones en sus fotos.

"Feliz primer cumpleaños Bella", escribió el orgulloso papá que en los últimos meses ha estado en el centro de la polémica por sus actitudes cambiantes respecto a Marlene y su retoño.

Esto debido a que dejó de seguir en las redes sociales a ambas, borró todas las fotografías y luego se desapareció del mundo 2.0, cuestión que originó los rumores de divorcio.

Más adelante regresó a las redes pero desde entonces se ha mantenido muy escueto respecto a las demostraciones de afecto hacia su familia, que se encuentra en la Ciudad de México.

Antes de ese mensaje, publicó en su perfil una imagen de los primeros días de vida de Bella con un mensaje en el que expuso: "Feliz cumpleaños a mi pequeña princesa. Que Dios esté contigo siempre. Mucho amor. Papá".

Con esta postal el empresario felicitó a su hija. - Instagram @george.seely

