Joaquin Phoenix demuestra que el amor de hermanos es más fuerte que la muerte

Joaquin Phoenix acaba de convertirse en padre por primera vez junto a la actriz Rooney Mara. Uno de sus amigos cercanos, reveló que los actores decidieron nombrar al niño River, en honor al hermano de Joaquin quien murió en 1993.

Durante el Festival de Cine de Zurich 2020, el director Victor Kossakovsky anunció que Joaquin y Rooney acababan de dar la bienvenida a su hijo River, provocando la emoción de los asistentes.

River Phoenix, era un actor que participó en películas famosas como 'Stand by me' y 'My own private Idaho', las cuales lo perfilaron como una joen promesa de Hollywood. Desafortunadamente, falleció cuando tenía tan solo 23 años debido a una sobredosis.

Este hecho afectó profundamente a Joaquin, quien estuvo presente al momento de su fallecimiento y quien con tan sólo 19 años de edad, llamó al 911 en un esfuerzo por salvar la vida de su hermano.

En recientes entrevistas, el actor habló de cómo la atención de los medios durante la muerte de su hermano afectó gravemente a su familia y les impidió vivir el luto como lo necesitaban.

A pesar de que han pasado años desde la muerte de su hermano, Joaquin aún lo recuerda con cariño y lo tiene presente en cada película que protagoniza. En una entrevista con 60 minutos, comentó:

"Creo que todos hemos sentido su presencia y su guía en nuestra vida de numerosas maneras."

Aunque el actor aún no ha confirmado la noticia, los fans esperan que la pareja continúe con su costumbre de mantener su vida privada fuera del ojo público, pues ninguno comentó sobre los rumores de un posible embarazo hace meses.

