Series de Netflix sobre el amor que te regresarán la esperanza

Si la cuarentena y la nueva normalidad te tienen sintiéndote mal, entonces deberías ver estas series de amor en Netflix sobre personas que han pasado por momentos difíciles y han logrado salir victoriosos. Además de estar llenas de romance, estas series te harán reír, llorar y emocionarte en cada capítulo.

Las relaciones humanas son bastante complicadas sin tener que agregarle una adicción y dudas sobre la sexualidad. Así es la vida de Mae, quien se muda a Londres después de pasar un tiempo en rehabilitación y conoce a la chica de sus sueños. El único problema, es que ella aún no encuentra el valor para presentarla a sus amigos y familia, lo que lleva a muchas complicaciones.

Es la historia de una niña que es víctima de un asesinato. Ahora en el paraíso tiene la oportunidad de ayudar a capturar a su agresor para evitar que más víctimas sufran su mismo destino. Es una película llena de momentos emotivos que muestra cómo el amor familiar es capaz de vencer el dolor del luto.

Emily in Paris, relata la nueva vida de una joven que se muda de Chicago a Paris para desarrollarse como ejecutiva de marketing de una empresa de lujo. Además de desarrollar su carrera, se enfrentará a nuevos retos personales, como adaptarse a una nueva ciudad, hacer nuevos amigos y tener nuevas relaciones.

