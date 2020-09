Robert Pattinson reaparece recuperado de Covid-19 junto a su novia

View this post on Instagram

🔥BATMAN RECUPERADO!🔥 . Se CONFIRMÓ que Robert Pattinson ya superó el Covid y que ya pudieron volver a las grabaciones de “The Batman” en el día de hoy!!🤩🍿 . ¿Del 1 al 10, cuanto esta su HYPE? Los leemos!!👇👇 #batman #thebatman #dc #dccomics #brucewayne #robertpattinson #benaffleck #justiceleague #snydercut #superman #flash #theflash #aquaman #wonderwoman