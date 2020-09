Amigos de Chris Evans lo defienden mostrando la manera correcta de apoyar

El actor Chris Evans fue noticia hace algunos días debido a un incidente en redes sociales. El protagonista de Capitán América, reveló sin querer una foto íntima cuando intentaba mostrar un video jugando con su perro. Ante la situación, amigos del actor salieron en su defensa y demostraron la manera correcta de apoyar a alguien que ha tenido fotografías filtradas.

Chris Evans publica foto íntima por error y sus amigos lo defienden

El primero, fue Mark Ruffalo. El actor que da vida a 'Hulk' y que ha actuado a lado de Chris en las películas de 'Avengers' publicó un mensaje intentando animar a su amigo a través de Twitter.

"Amigo, mientras Trump esté en el gobierno no existe NADA que puedas hacer para avergonzarte. Ve el lado positivo."

.@ChrisEvans Bro, while Trump is in office there is NOTHING you could possibly do to embarrass yourself. See… silver lining. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) September 13, 2020

Por su parte, la modelo Chrissy Teigen publicó un mensaje en la misma plataforma, pero sin nombrar directamente a Evans. Su tweet, tenía la intención de defender el derecho a la privacidad y normalizar el que las personas puedan tomarse fotos sin miedo a ser expuestos.

"Mi WhatsApp automáticamente guarda cada foto en mi carrete, así que cada foto de pechos en mi teléfono es de mis amigas mostrándome sus pechos o mías. Yo diría que el 80 por ciento de mi carrete es cosas de amigas."

Por su parte, los fans del actor decidieron llenar las redes sociales de fotos de Evans jugando con su perro para evitar que las fotos íntimas del actor continuaran propagándose.

The only pictures of Chris Evans we should be spreading and having in our camera roll. pic.twitter.com/XcPXG68SfE — Boby 🇧🇬🇪🇦🏳️‍🌈 (@Boby_Emilova) September 13, 2020

En una aparición en el programa 'The Tamron Hall Show', Chris dijo que se sentía avergonzado, pero estaba agradecido con sus fans por haber mostrado su apoyo. En redes sociales, publicó un mensaje haciendo referencia a las votaciones en Estados Unidos.

"Ahora que tengo su atención… ¡Voten el 03 de noviembre!"

“Look, it was a very interesting weekend full of lessons learned, a lot of teachable moments. Things happen, it’s embarrassing, you’ve got to roll with the punches.”

– @ChrisEvans on @TamronHallShow pic.twitter.com/1euV7el21C — Ξvan Ross Katz (@evanrosskatz) September 15, 2020

