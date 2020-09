Adele reaparece más feliz que nunca y demuestra que los cambios siempre son para bien

Desde que reveló su cambio físico, la cantante Adele no ha dejado de compartir fotografías de su nueva vida en redes sociales. Después de anunciar su divorcio del empresario Simon Konecki, se ha dedicado a construir una nueva vida más plena y feliz, la cual comenzó por un cambio en sus hábitos para mejorar su salud.

Adele cambia su look para demostrar que está en la mejor etapa de su vida

A partir de su pérdida de peso, la intérprete de 'Rolling in the deep' ha mostrado un cambio de estilo, mucho más dramático y extravagante. Uno de los más recientes looks con los que impactó a sus seguidores, fue uno compuesto por un bikini, leggings, y un adorno de plumas amarillas.

Adele muestra su look más atrevido hasta ahora en una foto reciente - Instagram

Otras fotografías de la famosa disfrutando de su nueva vida, también han salido a la luz, como las de sus vacaciones en un yate, que comenzaron a circular por redes sociales.En ellas, se ve a la cantante muy relajada, usando un conjunto de pijama color amarillo estampada, la cual combinó con arracadas de oro.

De acuerdo con The Sun, Adele logró adoptar hábitos saludables, gracias a que contrató a la entrenadora Camilla Goodis, quien creó una rutina de pilates especial para ella.

Adele posa con un atuendo similar al de Beyoncé - Instagram

Además de retomar la actividad física, Adele cambio su dieta y dejó de consumir productos procesados para consumir soya y alimentos a base de plantas.

Adele cambió su vida gracias a nuevos hábitos más saludables - Instagram

Lo mejor de su transformación, no es su pérdida de peso, sino su nueva confianza en sí misma, la cual ha sido percibida por sus fanáticos en redes sociales.

Adele muestra su nueva figura después de su divorcio - Instagram

