Razones para hacer un maratón de Grey's Anatomy antes de ver la nueva temporada en Netflix

Durante 16 temporadas, hemos seguido la vida de los aguerridos médicos del Seattle Grace convertido en Gray-Sloan Memorial Hospital. Hemos vivido las historias más dramáticas de muerte, amor, angustia y felicidad en cada episodio. Y por supuesto que pasamos a adorar a ciertos personajes.

Ahora, para celebrar el estreno de la nueva temporada de Grey's Anatomy, te traemos buenas razones para que hagas un maratón y llegues fresca a lo que que viene ahora.

El balance perfecto entre drama y acción en cada episodio

El show maneja bien el lado médico de las historias, equilibrando hábilmente la cantidad de drama entre enfermedades extraña y mortales con otras más relajadas. A la par, cada uno de los personajes tiene sus propias historias de vida que hace que te encariñes con ellos o los odies. al final, cada uno es pieza clave para que la historia funcione. A diferencia de otros programas de médicos, Grey's Anatomy también tiene mucha acción fuera del quirófano.

Un viaje inspirador y emocional

Es difícil mantener un show en el aire durante tantas temporadas pero Grey's lo logró y ahora a través del streaming sigue vigente entre nuevos y viejos fans. Uno de los secretos para mantener apasionada y enamorada de los personajes a la audiencia es que de algún modo hace que se identifiquen con ellos. La serie ha provocado debates entre amigos, familiares y colegas, ha cubierto temas y problemas médicos que de otra manera no se conocerían ni hablarían. Tiene personajes completos, historias únicas e interesantes, actores y actrices increíbles, música increíble y buena dirección. El programa nos enseña a todos lecciones y saca a relucir emociones que ningún otro programa es capaz de hacer.

TAMBIÉN LEE: La nueva temporada de Grey's Anatomy tendrá varios episodios enfocados en el Covid-19

Ellen Pompeo

Nadie ha pasado por más drama ni ha visto más tragedias que la doctora Meredith Gray y aunque ya no la veremos como antes, es imposible no sentir nostalgia por ella. Su padre la abandonó, su madre la criticó demasiado, tuvo numerosas experiencias cercanas a la muerte y muchos de sus amigos y familiares murieron. Detrás de esta alma hermosa y torturada está la actriz que siempre ha sido tan increíble como su personaje, Ellen Pompeo. Semana tras semana, Pompeo ofrece una actuación increíble y se transforma en nuestra cirujana favorita. Ella nos hace querer ser tan fuertes como Meredith y nos hace sentir cada emoción que tiene Meredith. Ella es la razón por la que amamos a Meredith Gray.

Patrick Dempsey

Fue la muerte que rompió un millón de corazones y aunque aún duele, vale la pena volver a ver los episodios con este galán. Fue tal el impacto de este actor en la serie que surgieron peticiones por todo el mundo para "revivirlo". No ha habido ningún hombre en la historia de Grey's tan perfecto como Derek Shepherd. Era un caballero en todos los aspectos de la palabra. Era el mejor neurocirujano del mundo, papá, esposo y definitivamente el hombre más atractivo. Patrick Dempsey interpretó a un personaje que se ganó el corazón de todas las mujeres y trajo la buena apariencia de Derek.

TAMBIÉN LEE: Esta actriz de 'Grey's Anatomy' cambió de look y ahora se ve completamente diferente

Christina Yang siempre será un modelo a seguir

Desde el principio, Yang supo lo que había venido a hacer al hospital. Aunque a veces es difícil, nunca deja que su vida personal se interponga en el camino de ser una increíble cirujana cardiovascular. Ella tenía todo que ver con el poder femenino. La salida de Cristina fue desgarradora. Durante su última temporada, ella y Meredith tuvieron una gran pelea en la que ella dio a entender que Meredith no podía ser "genial" en el trabajo porque era madre. Es por eso que su consejo de despedida a su mejor amiga fue tan perfecto, y definitivamente muy necesario una vez que Derek murió.

La nueva temporada tendrá episodios dramáticos sobre la pandemia

La pandemia del coronavirus ha superado toda ficción pero ver a los médicos de Grey's luchar en ella, sin duda nos devolverá la esperanza. Sí, el show abordará el tema del COVID-19. No hay forma de que sea un programa médico sin hablar de lo que se está viviendo actualmente.

“Todos los años tenemos médicos que vienen y nos cuentan sus historias, y por lo general están contando sus historias más divertidas o locas. Este año se ha sentido más como una terapia. Llegan los médicos y somos las primeras personas con las que hablan sobre este tipo de experiencias que están teniendo. Están literalmente temblando y tratando de no llorar, están pálidos y están hablando de ello como una guerra, una guerra para la que no fueron entrenados. Y esa ha sido una de nuestras grandes conversaciones sobre Owen, es que en realidad está capacitado para esto de una manera que la mayoría de los otros médicos no lo están", dijo el productor de la serie.

Te recomendamos en video