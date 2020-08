Jason Momoa y Henry Cavill actuarían juntos y no podemos contener la emoción

La serie 'The Witcher' ha logrado cautivar a miles de fans de la fantasía y la acción gracias a la participación de Henry Cavill como el protagonista. Ahora la serie ha vuelto a convertirse en el centro de la atención debido a la posible participación de Jason Momoa.

Jason Momoa se uniría a la saga 'The Witcher' protagonizada por Henry Cavill

Claro que la dupla de Jason Momoa y Henry Cavill ha provocado miles de reacciones por parte de miles de fans que mueren por ver a ambos galanes juntos en la pantalla chica. Los rumores comenzaron, debido a que las grabaciones de la segunda temporada están por comenzar, después de haber sido retrasadas por la pandemia.

Jason Momoa se incorpora a la saga de The Witcher - Instagram

Como parte del anuncio del rodaje, también se reveló que los creadores harían una precuela llamada 'Blood Origin' en la cual participaría Jason Momoa como el protagonista. Esto, emocionó a quienes ya son fanáticos de la serie, pues significaría una explicación más profunda sobre el universo de la serie.

Jason Momoa - Cortsía

De acuerdo con We Got This Covered, la nueva serie contaría con seis episodios. La historia se centraría mile años antes de 'The Witcher', por lo que es posible que ambos actores no lleguen a trabajar codo a codo. A pesar de que los detalles no han sido revelados, se espera que pueda estrenarse para el 2022.