Los looks más extravagantes de los MTV VMA's

El mundo de la música celebró ayer por la noche los MTV VMA's 2020. Después de varios meses de incertidumbre sobre qué pasaría con el evento, al fin la premiación no dio un vistazo de cómo luciría la nueva normalidad de las próximas alfombras rojas. A pesar de contar con varios cambios en el formato de las presentaciones, algo que no faltó fueron los increíbles y extravagantes atuendos de las estrellas. A continuación te presentamos los looks más increíbles de la noche.

Los looks más extravagantes de la alfombra roja de los MTV VMA's 2020

Lady Gaga

La cantante se ha coronado como la reina de los atuendos increíbles, y esta no fue la excepción, ya que no sólo lució uno, sino varios cambios de look. El primero, fue un atuendo futurista de color plateado, el cual incluyó una voluminosa falda, botas de plataforma negras y un adorno que imitaba al casco de los astronautas. El diseño, fue creación de la marca Area de Nueva York.

Miley Cyrus

La famosa retomó la tendencia de las transparencias con un vestido strapless color negro de aplicaciones plateadas, creado por la firma Mugler. El diseño estuvo acompañado de guantes del mismo estilo y sandalias de tiras. Para complementar su look, la cantante llevó un collar de eslabones y maquillaje simple de labios rojos.

Sofía Carson

La actriz protagonista de The Descendants llevó un elegante vestido. Su elección fue muy diferente al de los demás asistentes, quienes tuvieron una visión mucho más relajada y divertida con sus atuendos. Sofía usó un diseño de Giambattista Valli en color rojo, acompañado de un peinado recogido perfectamente pulido.

Doja Cat

La famosa cantante usó un mini vestido Versace de tela holográfica en color rojo, adornado con flecos en la parte baja, detalles florales en 3D y un escote profundo que dejó ver un largo collar de piedras rojas. Su cabello recogido en un wet look, dejó que su maquillaje y sus arracadas de diamantes fueran los protagonistas.

