Así luce Anne Hathaway en el primer adelanto de The Witches

View this post on Instagram

Anjelica Huston looking amazing as the Grand High Witch in Nicolas Roeg's amazing 1990 adaptation of Roald Dahl's 'The Witches' #TheFrightClubNI #FrightClub #TheWitches #NicolasRoeg #RoaldDahl #AnjelicaHuston #horror #GrandHighWitch #horrorfilm #horrormovie #horrorfan #horrorfam #horrorinsta #horrorinstagram #horrorcommunity