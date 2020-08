Emily in Paris, la nueva serie de Netflix para las chicas que aman su libertad

Emily in Paris es la nueva serie de Netflix que no podemos esperar a ver. Esta nueva historia protagonizada por Lily Collins, promete estar llena de romance, risas y mucha moda, pues fue hecha por los mismos creadores que 'Sex and the City'.

Emily in Paris, es la nueva serie de Netflix que se convertirá en nuestra preferida

Emily in Paris, relata la nueva vida de una joven que se muda de Chicago a Paris para desarrollarse como ejecutiva de marketing de una empresa de lujo. Además de desarrollar su carrera, se enfrentará a nuevos retos personales, como adaptarse a una nueva ciudad, hacer nuevos amigos y tener nuevas relaciones.

Emily in Paris es la nueva serie de Netflix que queremos ver - Instagram

Además de contar con varios momentos interesantes, la serie promete estar llena de moda, ya que la diseñadora de vestuario es Patricia Field, la misma que trabajó en 'Sex and the City' y 'El diablo viste a la moda'.

La serie está pensada para estrenarse durante el próximo otoño del 2020, la primera temporada consta de 10 episodios y aún no cuenta con día oficial de estreno. Sin embargo las imágenes de las grabaciones ya han comenzado a circular por la red, donde también se ha revelado que fue grabada en París.

Emily in Paris es protagonizada por la actriz Lily Collins - Instagram

Además de Lily Collins, el elenco incluirá a Ashley Park, Philippine Leroy Beaulieu, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Camille Razat, Bruno Gouery y Kate Walsh.

Emily in Paris está hecha por los mismos creadores de Sex and the city - Instagram

