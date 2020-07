Es momento de dejar de comparar a Ariana Grande y Selena Gomez

Selena Gomez y Ariana Grande se convirtieron en tendencia en las últimas horas ante los rumores de una posible colaboración musical con el grupo de K-Pop, Black Pink.

Los fans de ambas iniciaron una guerra de comentarios en redes sociales que dejaron ver lo dividida que está la opinión y peor aún, que siguen alimentando esta guerra entre mujeres que no debería existir.

Selena y Ariana han sido comparadas desde que iniciaron sus carreras después de todo, ambas empezaron desde niñas y su fama se catapultó gracias a su participación en los programas juveniles Los hechiceros de Waverly Place y Victorious, respectivamente.

Ambas pasaron de la actuación a la música y aunque tienen estilos muy diferentes, la competencia por posicionarse en el primer lugar de reproducciones y ventas es de esperarse.

El problema es la insistencia de su base de fanáticos devotos que hace que se convierta en una competencia tóxica en donde se atacan entre sí. Es momento de dejar de alimentar la guerra de mujeres contra mujeres.

Selena Gomez es una de las celebridades más queridas del mundo. Ella es conocida por su increíble voz y melodiosas canciones y sus poderosas letras. Algunos de sus éxitos son Lose You To Love Me, Hands to Myself, Wolves y Come & Get It. La cantante ha sido muy acertada sobre sus colaboraciones, colándose con otros artistas del momento como Ozuna, Kid Cudi, Charlie Puth, Marshmello y Cardi B. No por nada se mantiene en los primeros lugares en los conteos de Billboard.

Por otro lado, Ariana Grande ha encantado a millones gracias a sus álbumes consecutivos, Sweetener y Thank you. Ella también tiene éxitos que se han mantenido en lo alto de las listas de reproducción alrededor del mundo, desde One Last Time, hasta Focus, Problem y Side To Side, la cantante ha demostrado el gran rango vocal que tiene, al grado de ser elogiada hasta por la misma Mariah Carey.

Si algo queda claro es que ninguna de las dos tiene miedo a experimentar con su voz ni tampoco con su estilo. Ambas son fieles a sus personalidades y no buscan complacer a nadie. Ambas han tenido que librar batallas complicadas con lo que han inspirado a muchos. Cada una tiene su carrera y sus metas. Cualquiera de las dos sería una gran aportación para el siguiente material de Black Pink porque cada una imprimiría su propio estilo y garantizaría un éxito.

Y aunque cada una tiene su propio séquito de fans, compararlas es seguir solapando ese odio entre mujeres que tanto se ha luchado por erradicar.

Es muy válido tener una favorita e identificarse más con una que con otra, pero ¿por qué el afán de insultar u ofender a la otra?

