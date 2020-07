Gigi Hadid muestra cómo la maternidad te cambia físicamente y aún así sigues siendo hermosa

Hace unos días, Gigi Hadid reapareció en redes sociales para promover a una serie de artistas en la revista V Gigi Journal Parte II, que han sufrido los estragos de la crisis económica. Por supuesto, los fans no pudieron contenerse al ver que mostró su pancita de embarazo durante la transmisión en vivo.

La modelo habló sobre su decisión de mantenerlo en privado ya que considera que en estos momentos están pasando cosas más importantes en el mundo.

Gigi Hadid explains she’s keeping her pregnancy private for now and shares a little look at her bump: “There’s my belly, y’all. Like it’s there.” pic.twitter.com/kV6dmiJYcb

— Alyssa Bailey (@alyssabailey) July 15, 2020