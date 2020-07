Es momento de dejar de insultar a Jada Pinkett por lo sucedido con Will Smith

Jada Pinkett y Will Smith son una de las parejas más queridas de Hollywood por su trayectoria y carisma. Juntos han construido todo un emporio en el mundo del entretenimiento y han formado una familia poderosa. Recientemente la pareja se vio envuelta en un escándalo pues el rapero August Alsina aseguraba haber mantenido un romance durante años con Jada, con el consentimiento de Will.

Alsina habría conocido a Pinkett en 2015 gracias a su hijo Jaden. “Me entregué totalmente con esa relación durante años, y la amé profundamente, hasta el punto de afirmar que podría morirme ahora mismo sabiendo que finalmente he sentido ese amor por alguien”, afirmó. La declaración de amor hizo explotar una bomba por lo que los Smith decidieron negarlo.

“La relación no es cierta, absolutamente nada de eso es verdad”, afirmaron. Pero el rapero se mantuvo firme con su versión y aseguró que se trató de una relación abierta. “La verdad y la transparencia nos incomodan, sí, pero no puedo disculparme por eso", dijo.

Ante el escrutinio público, los Smith decidieron hablar.

Sentados en la icónica mesa roja de Jada, hablaron sobre cómo lograron superar los momentos más turbios de su relación. Jada admitió finalmente haber mantenido un romance con August.

"Creo que debes decir de manera clara qué pasó…Nosotros decidimos que íbamos a darnos nuestro espacio…¿y qué pasó?", dijo Will. "Sí, y entonces me metí en un enredo con August", contestó Jada pero Will la cuestionó: "¿Un enredo?" (…) "Una relación" afirmó la actriz.

Ésta es la parte de la entrevista que más ha circulado en redes sociales, siendo Jada a quien más han señalado.

"Si eso le hicieron a Will, ¿qué nos espera a nosotros los mortales?", "¡Qué maldita es Jada, cómo se atreve a hacerle eso a Will!", "Todo por irse de p***", "Prefirió acostarse con otro que con Will", son algunos de los comentarios que han plasmado los fans.

“Realmente pensé que nunca más íbamos a hablarnos, sentí que había terminado”, le dijo Will. “Definitivamente habíamos terminado”, agregó ella.

Un acuerdo mutuo

La infidelidad es una traición por donde quiera que se le vea pero el caso de los Smith divide opiniones ya que en ese momento no estaban juntos. Aún así, Jada se ha convertido en la villana. ¿Por qué cuando una mujer es infiel, es la única que es señalada y etiquetada?

Aunque el actor siempre ha mostrado gran devoción hacia su esposa, en otras ocasiones la pareja a dicho abiertamente que son un "matrimonio diferente" y han admitido haber pasado por traiciones.

Y es que siempre han circulado rumores de infidelidad por parte de Will, siendo la última vez en el set de Suicide Squad, con la actriz Margot Robbie.

Lo importante es aprender a ser más críticos, dejar de asumir y dejarnos llevar únicamente por una parte. La sociedad se ha acostumbrado perdonar a un hombre infiel y a crucificar cuando se trata de una mujer.

