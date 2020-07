Jada Pinkett admite amorío en una íntima conversación con Will Smith

Jada Pinkett y Will Smith intentaron negarlo hasta que no quedó de otra. Recientemente se sinceraron en las redes sociales confirmando los rumores de hace días que indican que tienen una relación abierta.

En efecto, la actriz aclaró que sí tuvo un romance con el rapero August Alsina ante la mirada atenta de Smith, su esposo desde hace 23 años y quien estaba consciente de lo sucedido, ya que contaban con su "bendición", según lo dicho por el joven de 27 años.

Recientemente Alsina había expresado en una entrevista que sostuvo una apasionada relación de años con la estadounidense de 48 años, cuestión que la puso en el ojo de la polémica.

August Alsina. - Instagram

En principio la reacción de la pareja fue desestimar el hecho pero ahora, aprovecharon el programa Red Table Talks que Jada transmite por Facebook para dar su versión de lo sucedido sentados frente a frente sobre una mesa, conforme con La Vanguardia.

“Todo empezó con él necesitando ayuda y yo queriendo ayudarle con su salud mental”, comenzó a relatar la intérprete de The Matrix, agregando que lo conoció gracias a uno de sus hijos hace cuatro años cuando atravesaban una crisis matrimonial.

Los problemas que han enfrentado Will Smith y Jada Pinkett Smith en su relación Todo no ha sido un cuento de hadas para la pareja

“A medida que pasaba el tiempo me metí en un tipo de enredo diferente con Augusto”, afirmando que tuvieron “una relación, absolutamente”.

Will Smith y Jada Pinkett en la revelación. - Instagram

No obstante, la también productora y cantante empezó a notar que ese nuevo vínculo no resolvió sus problemas previos. "Sentía mucho dolor y estaba rota. En el proceso de esta relación, me di cuenta definitivamente de que no puedes encontrar la felicidad fuera de ti misma”.

No es la primera vez que Jada Pinkett y Will Smith se sinceran públicamente sobre su relación. En otros episodios del show el propio actor de "Soy Leyenda" ha hablado de sus relaciones anteriores y sus fallas como padre, dejando en manifiesto que uno de los secretos de su relación es la transparencia.

Te recomendamos en video: