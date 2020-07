Jada Pinkett Smith parece tener una aventura, y Will Smith la da "su bendición"

Al parecer hay problemas en el matrimonio de Will Smith puesto que el actor le dio "su bendición" al cantante August Alsina para tener una relación con su esposa, Jada Pinkett Smith.

Alsina, durante una entrevista con The Breakfast Club, afirmó que Will aprobó la relación después de que su matrimonio con Jada Pinkett se "transformara" en lo que describió como una compañía de por vida no romántica según reseña el diario The Independent.

Will Smith no logra retener las lágrimas al hablar de su divorcio y fanáticos se conmueven El actor abrió su corazón y admitió errores del pasado

"De hecho, me senté con Will Smith y tuve una conversación", dijo Alsina. "Me dio su bendición". El representante de Pinkett Smith, desde entonces, ha dicho que las afirmaciones de una aventura con Alsina son "absolutamente no verdaderas".

Se dice que August conoció a Jada Pinkett Smith, de 48 años, luego de ser presentados por Jaden Smith, en 2015.

Los informes de una aventura potencial entre Alsina y Pinkett Smith se intensificaron después de que el cantante crípticamente "recibió un texto" de una persona mencionada por el segundo nombre de la actriz en el video musical de su canción de 2019, Nunya.

Además, August afirmó que él ha estado con Pinkett Smith por "años" durante su matrimonio con Will Smith. "Me entregué totalmente a esa relación durante años de mi vida, y realmente, realmente, la he amado y siento mucho amor por ella", dijo Alsina.

Sin embargo, August dijo que "ama" a la familia de Jada Pinkett Smith como la suya. "No tengo nada que decir sobre ellos", comentó. "Son personas hermosas".

Durante la entrevista, Alsina se pronunció respecto al asunto de la presunta aventura: "al contrario de lo que algunas personas pueden creer, no soy un alborotador", dijo. "No me gusta el drama. El drama en realidad me provoca náuseas".

