"Hair Love": el corto animado que nos enseñó a amar nuestro cabello tendrá una serie

Este año la industria del entretenimiento dejó muchas sorpresas y comenzó a abrir paso a nuevas producciones más incluyentes, representativas y diversas. Ese fue el caso de Hair Love, un encantador corto animado que nos enseñó la importancia del amor propio.

No sólo la animación es perfecta y recurre a las técnicas 2D tradicionales sino que además, la historia es emotiva, llena de significado y una causa que nos deja pensando.

El corto está dirigido por el jugador de futbol Matthew A. Cherry y cuenta la historia de un adorable papá afroamericano que se enfrenta a la complicada tarea de peinar a su hija, ante la ausencia de su madre.

TAMBIÉN LEE: Las personas más fuertes conocen el dolor de perder a alguien que amaron

La cinta plasma los estereotipos negativos que existen alrededor del cabello natural en las niñas y mujeres de color. Al mismo tiempo, representa la belleza de la unión familiar y del valor propio. El final termina por provocar un impacto importante en la audiencia ya que entendemos por qué la madre de la protagonista no está.

Hair Love, ahora es uno de los libros para niños más vendidos y gracias a HBO Max se convertirá en una serie que siga contando las aventuras de la pequeña protagonista y su familia.

Dear Black voice over actors…#YoungLove, a new animated series which is based on the characters from our Oscar-winning animated short film #HairLove, is now open for business at @hbomax https://t.co/cGPsJhUiuY

— Matthew A. Cherry (@MatthewACherry) July 7, 2020