5 razones por las que deberías amar más tu cabello rizado

Tu cabello naturalmente rizado es hermoso. No dejes que otras personas te digan lo contrario. Deberías amar tus rizos porque son tuyos, lo que te hacen ser y los que te hacen tan auténtica.

A veces. quienes tenemos el cabello rizado, lo queremos tener lacio y los que lo tienen lacio, lo quieren tener rizado. Las mujeres terminamos haciendo mil tratamientos para cambiar la naturaleza de nuestro cabello por eso, lo más sano es aprender a amarlo tal como es, sin intervenirlo con cosas que terminan dañándolo.

Aquí algunas de las razones por las que deberías amar tus rizos.

Son únicos

Cada rizo es tan único como tú y eso es algo que enamora del cabello rizado. Los rizos vienen en todas las texturas y longitudes y el rizo de nadie es igual al de otra persona. Cualquiera puede tener el pelo liso, pero no todos pueden despertarse por la mañana con rizos naturales. Además, cada día tus rizos despiertan diferente, dándote un look nuevo todos los días.

Las mujeres de cabello rizado son las mejores personas por estas razones Tener cabello chino puede significar una tortura para peinar pero denota algo muy positivo de tu personalidad

Guardan un aroma delicioso

Los rizos huelen genial, diferente a los cabellos lisos ¡de verdad!. Piensa en los productos que usas a diario. Ese aroma está contigo la mayor parte del día y sabiendo que alguien podría oler tus mechones rizados y pensar: Además, al conservar humedad, conserva el aroma de tu champú o de tu crema para peinar por más tiempo.

No requieren de cepillo

Una de las mejores cosas de tener el cabello rizado es el hecho de que no tienes que gastar demasiado dinero en cepillos y peines. ¡De hecho, no los necesitas. Lo único que necesitas para desenredar tus rizos son tus dedos.

Dos en uno

Tener el cabello rizado es tener dos estilos en uno. Así que cuando decides tener el cabello liso, te conviertes en una persona diferente y luego, puedes volver a tus rizos y todos creen que te hiciste algo nuevo. Por si fuera poco, los peinados y accesorios también le dan un toque diferente a tu cabeza gracias a la forma en la que se acomodan tus rizos. Todo lo que se necesitas si decides alisarlo es un poco de protector contra el calor y una plancha para transformarlos.

Prepararse requiere la mitad del tiempo

Parece mentira pero los rizos son más fáciles de llevar que el cabello liso. Como ya dijimos, no necesitas peines ni cepillos y basta co que pases tus dedos para darles forma. Las diademas, sombreros y demás accesorios también terminan por darte un nuevo look, libre de preocupaciones.

Te recomendamos en video