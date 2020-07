Karla Souza dando pecho a sus hijos muestra el lado no tan glamoroso de la maternidad

La actriz mexicana Karla Souza está viviendo su mejor momento gracias a la compañía de sus dos pequeños hijos. Pero dentro de todos los placeres de la maternidad, también están las complicaciones y la actriz lo demostró en una reciente fotografía.

"Mi vida a sido una locura deliciosa desde que Luka decidió que era su momento de aterrizar al mundo. Esta foto la tomamos al día siguiente de que nació. Me estoy riendo de felicidad y también del dolor insoportable de dar luz y del posparto. Traer a este chamaco al mundo ha sido lo más difícil y doloroso que mi cuerpo ha vivido pero también me ha hecho sentirme como una guerrera… TODAS las mujeres somos guerreras! Así que ahora me encuentro dando pecho a mis dos bebés (algo que no estaba planeando pero así es esto vrd?!) al sonido maravilloso de los pañales sucios💩… ser mamá requiere muchísimo así que agradezco tanto a todos los que me han ayudado y sostenido durante este proceso. Para todas las mamás, quiero que sepan que las veo y las honro. #FuerteComoMama", escribió Souza en la descripción.

Karla Souza/ Instagram - Instagram

Sí, traer hijos al mundo es una obra de la naturaleza increíble pero mientras que estamos acostumbradas a ver el lado más romántico de la maternidad, es importante ver aquello que no es tan glamoroso.

Souza se ha caracterizado por ser una de las figuras más herméticas del espectáculo pero no deja de ser una de las favoritas por películas como Qué culpa tiene el niño y Nosotros los Nobles. Asimismo, ha tenido gran reconocimiento a nivel internacional al protagonizar la serie How to Get Away With a Murderer.

La actriz está casada con Marshall Trenkmann, con quien desde 2018 ha formado una bella familia. Han sido pocas las veces que la actriz ha compartido algo de sus hijos pero esta vez se dejó ver en el momento más vulnerable con ellos.

Ser mamá es quizás el trabajo más difícil y también el más gratificante que una mujer pueda experimentar.

La maternidad no es glamorosa. Es dura y a menudo llena de manchas y cicatrices. Pero al mismo tiempo, te hacer entender que eres una mujer más fuerte de lo que cualquiera imagina.

Karla Souza/ Instagram - Instagram

