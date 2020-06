Winona Ryder recuerda una historia de Keanu Reeves que comprueba que es todo un caballero

Keanu Reeves y Winona Ryder, tienen una de las relaciones más solidas de Hollywood, aunque pocos saben cómo surgió esta gran relación. Todo comenzó en 1992, por un gesto de educación por parte del actor, quien de acuerdo con Winona, se rehusó a insultarla en una escena de una película.

Ambos compartieron créditos en la película 'Drácula de Bram Stoker', la cual era dirigida por Francis Ford Coppola. Durante el rodaje de una escena, en la cual Gary Oldman se convertía en una pila de ratas, Coppola deseaba provocar una reacción de shock en la actriz. Al tener dificultad produciendo lágrimas para la escena, el director tuvo la idea de hacerla llorar.

Por lo que pidió a Keanu y a Anthony Hopkins que le gritaran ofensas y la llamaran 'zorra' para provocar que terminara llorando y conseguir la toma que quería. Ambos se rehusaron a faltarle al respeto y al final la escena se grabó de diferente manera.

"Para ponerlo en contexto, se suponía que tenía que estar llorando. Francis estaba intentando que Richard E. Grant, Anthony Hopkins y Keanu Reeves me gritaran cosas para hacerme llorar, pero Anthony y Keanu no lo hicieron. Simplemente no funcionó y yo pensé ¿De verdad? Logró el efecto contrario."