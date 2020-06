Es momento de cuestionar el ejemplo de Kim kardashian sobre el cuerpo perfecto

La vida de las Kardashian-Jenner no es ningún secreto. Día a día nuestras redes sociales se ven invadidas de sus publicaciones, entre fotografías de sus excéntricas vidas, hasta los chismes de sus romances y rupturas.

Desde hace uno años, Kim Kardashian y sus hermanas se han posicionado como las mujeres más millonarias del espectáculo y aunque ya es "normal" verlas exponerse al ojo público, es momento de cuestionarnos qué estamos consumiendo de ellas y cómo lo recibimos.

Recientemente Kim publicó una imagen en la que aparece frente al espejo, luciendo una cinturo realmente diminuta.

La socialité no duda en aceptar que es por usar fajas extremadamente apretadas que comprimen su cuerpo hasta hacerlo parecer "de muñeca".

Para muchos, esta imagen se ha convertido en una meta de vida, expresando que esperan verse así algún día, que se van a poner a dieta o a recurrir a las mismas fajas.

Eso sí, entre todos eso comentarios alabando a esta Kardashian, están quienes cuestionan lo que está haciendo con su cuerpo. Y no, no es que no pueda mostrarse en lencería o con vestuarios reveladores sino que de una forma u otra, termina enviando el mensaje equivocado.

En 2019, Kim dejó a todos boquiabiertos al desfilar por la alfombra del Met Gala en Nueva York con un vestido de látex que hacía alusión a un wet look. Sin duda, el diseño era impactante pero al ver el detrás de escenas de cómo fue que se logró, causó escalofríos.

Durante el video, se observa a esta Kardashian casi sin aliento y sin poder moverse.

"Anna, si no me siento a cenar, ahora sabes por qué", dijo Kardashian West, haciendo entender que no comería por ese vestido.

La lucha por romper estereotipos ha sido larga. Mientras que aún los medios de entretenimiento enaltecen los cuerpos delgados y pequeños, figuras como Lady Gaga, Adele o Rihanna han salido a defender que la belleza y la sensualidad no dependen de las tallas.

Sin duda, las Kardashian también rompieron el molde al mostrarse como mujeres curvilíneas pero con estas fotografías parecen que terminan por tergiversar todo.

Así que es momento de cuestionar qué es lo que consumimos y cómo lo hacemos.

