Miss Colombia demuestra que el amor propio es más fuerte que la adversidad

La modelo y ex Miss Colombia Daniela Álvarez, compartió con sus seguidores las primeras imágenes tras la cirugía en la cual le amputaron parte de la pierna izquierda. En la publicación, se le ve sonriente y tranquila, pues asegura que ante todo está feliz de poder continuar con su vida tras varios meses difíciles.

La conductora publicó en su cuenta de Instagram, varias imágenes en las que está rodeada de su familia tras la operación y declaró que continúa amando su cuerpo tanto como antes y se encuentra feliz de continuar con su vida en normalidad.

Daniela habló de su situación en un video, en el cual explicó que una complicación en una cirugía, provocó el daño en una arteria y como consecuencia, una falta de riego hacia sus piernas, especialmente hacia el pie izquierdo. Por eso, la modelo tuvo que tomar la decisión de amputar su pie y parte de su pierna para poder colocar una prótesis y tener una vida normal.

En su más reciente publicación, Daniela reveló que no está triste por el cambio en su cuerpo, por el contrario se encuentra feliz de poder continuar viviendo y disfrutar de su familia.

"Con mis dos hombres favoritos en el mundo que me ayudan a recuperarme día a día con su amor y compañía ❤️❤️❤️ Aquí voy mi gente linda, mi tercer día de recuperación, no he llorado ni un segundo (creo que solo una vez y fue por el dolor tras la cirugía ) yo estoy feliz de estar en este mundo para disfrutar de la vida y de ustedes."