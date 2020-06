A pesar de las críticas, Joy Huerta ha decidido luchar por su familia

Joy Huerta sin duda se ha convertido en una de las mujeres más inspiradoras del momento. No sólo nos ha llegado al corazón a través de su hermosa voz sino que también con su historia de amor.

La cantante siempre ha sido muy celosa de su vida privada pero en 2019 sorprendió a todos al revelar que se convertiría en mamá y que lo haría de la mano de una mujer.

Con esta declaración, Joy no sólo dejó claro que estaba cumpliendo el sueño de formar una familia sino que además, reveló sus preferencias sexuales, tema por el que siempre ha sido cuestionada.

Ante muchos, el hecho de que la felicidad de Joy esté al lado de una mujer y no un hombre, sigue siendo sorprendente. Después de todo, la sociedad nos ha impuesto muchas ideas en torno a lo que debe ser la "familia ideal". Pero no, Joy es el ejemplo claro que cuando el amor es tan fuerte y puro, no sigue reglas.

La vocalista de Jesse y Joy está casada con Diana Atri, con quien ya lleva diez años. Sin embargo, aunque hoy son muy felices mostrando su amor, juntas tuvieron que pasar por un complicado proceso de autodescubrimiento.

“Quisimos celebrar el mes de junio con una familia de `nuevo´ formato: dos mamás y una hija. Joy Huerta, integrante del dueto musical Jesse y Joy, Diana Atri y su hija Noah. En estos tiempos donde la comunidad LGBTQ+ todavía tiene que marchar para exigir derechos, para legalizar su unión o para poder formar una familia, nos enorgullece que Quién sea el primer medio mexicano en llevar a una familia encabezada por dos mujeres en portada, porque ahora más que nunca estamos convencidos de que la visibilidad es lo más importante para crear un cambio en nuestra sociedad”, declaró Joy en una entrevista exclusiva para la revista Quien.

Es claro que para Joy, hablar de su vida amorosa no ha sido fácil y que siempre estará agradecida con la comunidad LGBTQ por ser un impulso.

“Es fácil soñar e imaginar un mundo inclusivo donde abunda el respeto, la tolerancia, la empatía y la compasión (…) esa construcción está en manos de todas y cada una de las personas que habitamos este planeta, y para alcanzarlo no se requieren esfuerzos inhumanos ni inalcanzables, tan sólo respeto", escribió Joy en sus redes sociales.

