Con un look muy al estilo 'Loki', Tom Hiddleston enamora con su nuevo look

Tom Hiddleston se ha vuelto el consentido de Hollywood, y del mundo entero. El actor ganó mucha popularidad interpretando el papel de Loki en el mundo Marvel.

Después él mismo enamoró al mundo con su personalidad tan sensual. Sus bailes, su voz, y su forma de tratar a las mujeres. Es uno de los actores más elegantes del medio y por eso todos lo aman tanto.

Definitivamente es otro de los caballeros de Hollywood por su forma de comportarse. A sus 39 años, el actor británico brilla más que nunca. Aunque es muy hermético cuando se trata de su vida privada, lo poco que comparte demuestra su increíble corazón.

Durante un live en las redes de Tom Hiddleson, mostró su lado más sensual. Le hicieron varias preguntas en las que destacó por no querer responder sobre qué significa trabajar con mujeres directoras por miedo a hacer mansplaining generalizar su experiencias.

Por otra parte, llamó la atención con un cambio de look muy al estilo Loki, su personaje emblemático. ¿Podría ser más perfecto?

Tom Hiddleston saying that female directors should answer question about female directors instead of him mansplaining things, this is why we stan. pic.twitter.com/Eca5IgxjjX

— Echo ☀️ (@pirateangelbaby) June 4, 2020