Bárbara de Regil pide perdón por sus comentarios sobre la violencia intrafamiliar

En un intento por "motivar" a sus seguidores, Bárbara de Regil tocó fibras delicadas al hablar del tema de la violencia intrafamiliar. La actriz se convirtió en blanco de críticas luego de emitir una serie de consejos desatinados para aquellas mujeres que sufren de golpes o humillaciones en casa.

"Hay que respirar profundo. Si tú estás en una casa en donde vives violencia, gritos, golpes, te pido que a esa persona que te grita que te golpea, que te humilla, que te insulta, le pidas con todo tu corazón que te trate como le gustaría que lo traten. Te pido que te toques el alma y que le digas 'yo estoy en este mundo, en esta Tierra para vivir feliz y tranquila, no para vivir con miedo"", dijo la actriz.

Los "consejos" de Bárbara sin duda causaron un gran enojo en redes sociales pues más que una ayuda, parecía estar minimizando el problema que tanto aqueja al país y que se ha acrecentado durante la cuarentena por coronavirus.

Luego de ser señalada por internautas y la activista Lydia Cacho, la actriz publicó una disculpa y un video en el que habla de la importancia de "no dejarse maltratar".

"Pido una disculpa con todo mi corazón si alguien lo mal entendió .mi idea de vida es que aprendamos a vivir en AMOR. Igual aquí les dejo LO QUE FALTO del video . Que me parece importante"

Pido una disculpa con todo mi corazón si alguien lo mal entendió .mi idea de vida es que aprendamos a vivir en AMOR ♥️ Igual aquí les dejo LO QUE FALTO del video . Que me parece importante ✨♥️ pic.twitter.com/pZqPOVCMZO — Bárbara de Regil (@barbaraderegil) June 3, 2020

En el video, Bárbara dice: "Ámate tanto que cuando alguien te trate mal te des cuenta. No es normal, no está bien, no es parte de. Está mal que alguien te trate mal. Piensa como quieres que te traten. Basta de violencia". Posteriormente, se dirigió a los agresores y refiriéndose a un comercial en el que piden "contar hasta diez", dijo: "Lo importante es que llegues a los 40 años, los 50 años y seas mejor. ¿Está bien si llegas a los 40 y eres un hombre o mujer que le golpea a su familia? No hagas nada de lo que te puedas arrepentir después".

Sin embargo, la actriz dejó claro una vez más que no entiende el problema de sus palabras. Hay una gran falta de sensibilidad, empatía y conocimiento en torno al tema con el cual demuestra el privilegio desde el que opina.

De nueva cuenta, los internautas enviaron mensajes a Bárbara, señalando el gran error que cometió.

"Y una vez más pides una disculpa que no es disculpa y terminas diciendo que tienes razón. Las disculpas se piden con arrepentimiento, desde el corazón. Aprende a aceptar tus errores y de todas tus cagadas, esta definitivamente es la peor. Ten tantita humildad, eso te haría bien", comentó una usuaria.

"No es que se haya malentendido, es que lo que dijiste esta MAL. Pide disculpas de la manera correcta, admite que te equivocaste y ves las cosas desde una burbuja de privilegio, no está mal ser privilegiada está mal nunca salir de ahí y no educarte", plasmó otra usuaria.

En medio de la crisis que se vive en el mundo, la sociedad está cada vez más sensible ante este tipo de emisores. La violencia no cesa y durante la cuarentena, los casos de violencia doméstica e intrafamiliar han aumentado. Por si fuera poco, las autoridades también han emitido mensajes desatinados en torno a las llamadas de auxilio por parte de mujeres violentadas.

