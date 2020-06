La tormentosa relación de Lupita D'Alessio con Jorge Vargas

La serie que retrata la vida de Lupita D'Alessio, Hoy voy a cambiar, ha vuelto a causar gran revuelo entre los curiosos de la farándula.

La llamada "Leona Dormida" sin duda posee una de las voces más privilegiadas de México, con una pasión para interpretar como pocas. Sin embargo, detrás de esa mujer fuerte que refleja en sus canciones, existe un gran sufrimiento.

Es bien sabido que D'Alessio tuvo varios romances que marcaron su vida, siendo su matrimonio con Jorge Vargas uno de los más tormentosos.

La cantante no sólo sufrió de engaños y traiciones, sino también de maltrato físico. Lupita apenas tenía 17 años y se encontraba en el mejor momento de su carrera cuando unió su vida al también cantante y actor.

Estaba muy enamorada y dispuesta a formar una familia con él. Sin el consentimiento de sus padres se casó con él en 1971.

"Yo era una mujer muy bella, entonces mi papá no quería nada con él porque era su única hija. Me llevaba 17 años de diferencia; yo tenía 16 y él 31 . Mi papá le dijo que no. Usted no es un lobo de mar, es uin lobo de barrio, le dijo".