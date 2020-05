El día que Itatí Cantoral hizo enojar a Thalía en 'María la del Barrio'

Itatí Cantoral y Thalía son sin duda dos de las figuras mexicanas más queridas en Latinoamérica. Su participación en las telenovelas, las convirtió en figuras icónicas de la pantalla chica.

Sin duda, una de las telenovelas que más marcó a ambas fue "María la del Barrio". Protagonizada por Thalía y Fernando Colunga y con la participación antagónica de Itatí Cantoral, la trama giraba en torno a María, una joven humilde, sin educación pero con muchos sueños que trabajaba como recolectora de basura.

Un día, por azares del destino, llega a casa de Fernando de la Vega, uno de los hombres más influyentes y ricos del país. Por supuesto, esto no le gusta nada a Soraya Montenegro, quien hace todo lo posible por hacerle la vida miserable a María.

TAMBIÉN LEE: Así es como Itati Cantoral se mantiene en forma junto a sus hijos.durante la cuarentena

Aunque el personaje de Thalía se robó muchos corazones, fue Soraya Montenegro, la que terminó por convertirse en una de las villanas más aclamadas de la televisión mexicana.

Y es que aunque la novela salió en 1995, los memes y chistes derivados por las escena protagonizadas por la malvada Soraya, siguen encantando a todos.

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Itatí reveló que Thalía estaba muy molesta con ella por esta situación.

De acuerdo con lo que relató, Itatí estaba contemplada para protagonizar "María la del barrio", pero al final, Thalía resultó ser la elegida.

TAMBIÉN LEE: El día que Thalía "desconoció" a Shakira en un programa de televisión internacional

Las cosas dieron un giro de 180º para Itatí pues aunque no fue la protagonista oficialmente, su personaje resultó ser aún más popular que el de Thalía. Esta situación hizo enojar a la intérprete de "Arrasando".

Y es que luego de que muere, de manera inesperada "revive" en lo que también fue una de las escenas más sorprendentes de las telenovelas. Aunque en un principio se había decidido que Soraya moriría para dar un desenlace feliz a la protagonista, los productores decidieron continuar con el personaje debido a que era quien más rating daba.

“Me dijo que me llevé la novela. Me dijo que me haría un disco porque era amigo de Emilio Estefan y me dijo que me iban a revivir en la novela. Me dijo que me darían cierta cantidad de dinero…¡Thalía se enojó un poco!”, comentó Itatí Cantoral en la entrevista.