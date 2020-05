La tierna despedida de Jorge López a Danna Paola por su salida de Élite

Danna Paola, recientemente anunció su salida de la serie española Élite, a través de un video en redes sociales publicado por la plataforma. La actriz recibió miles de comentarios por parte de sus fans, sin embargo el que más llamó la atención fue el del actor Jorge López.

Danna y Jorge interpretaban el papel de dos medios hermanos que mantenían una relación incestuosa y durante las grabaciones de la serie desarrollaron una fuerte amistad. A través de sus redes sociales, ambos compartieron varios de sus momentos más divertidos.

En su cuenta de Instagram, la actriz publicó un video de despedida de su personaje como 'Lucrecia' con una escena en la cual brindaba por última vez con su público. A esto, Jorge respondió con emojis de corazones, indicando su tristeza por ya no formar parte de la serie.

Esto provocó la nostalgia de miles de fans de la serie, quienes respondieron con varios comentarios expresando su tristeza por ya no verlos juntos.

"El trabajo que hicieron tú y @dannapaola no lo olvidaremos jamás!! Dejaron su corazón en cada escena, la química entre ustedes dos es 💣👌🔥🔥por siempre #valu !! Élite no será lo mismo sin ustedes"

"Necesito a Valerio en la cuarta temporada please!!"

"No se vayan:("

"Que alguien me explique CÓMO es que NO va estar en la próxima temporada de Élite? 😞"

"No puedo creer que no voy volver a verlos juntos, mi pareja favorita siempre❤️❤️❤️ élite no será la misma"