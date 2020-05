Este video inédito de Selena Quintanilla cantando acapella demuestra su poderosa voz

A sus 23 años, Selena Quintanilla, se encontraba en la cima de su carrera y se había transformado en una de las figuras más grandes de la música Tex-Mex en Estados Unidos y México. Sin embargo, Yolanda Saldívar, su más ferviente admiradora y confidente, terminó por convertirse en su asesina, el 31 de marzo de 1995.

Su muerte fue de gran impacto para el mundo entero pero el legado de Selena vive a través de importantes lecciones de empoderamiento y vida. El legado más poderoso de Selena fue su exitosa lucha contra un mundo dominado por hombres. Selena le dio un rostro femenino a la música tejana, cantando sobre el amor como nunca antes se había hecho en el género. Y mientras que nadie creía que su música triunfaría, su determinación y entrega hicieron que cruzara fronteras.

En 1994, Selena Quintanilla tuvo una participación en la telenovela Dos mujeres un camino y fue invitada al programa de radio "Estrellas W" con Consuelo Parra y Felipe Silvia.

"Llamó la gente de Televisa y Emilio Larrosa para ver si podíamos hacer algo. Y fue algo muy bonito, todos me trataron muy bien, como amiga de mucho tiempo . Me encantó trabajar con todos, especialmente con Itatí y Gaby Platas"

La llamada 'Reina del Tex-Mex' fue invitada a participar en dicho proyecto, en donde originalmente aparecería con su banda tocando y aunque así lo hizo, el productor decidió que podrían aprovechar la oportunidad y logró que Selena tuviera una mayor participación como la novia de Ramiro, integrante de Bronco, agrupación que también formaba parte del melodrama.

Se trató de dos capítulos. El padre de Selena deseaba que su hija fuera conocida en otras zonas del país y no sólo en el norte. Trabajó en Dos Mujeres un Camino junto a Ramiro Delgado, Gaby Platas y Lupe Esparza.

Su padre, A.B. Quintanilla tenía un restaurante llamado Papagayo’s, y fue ahí donde Selena comenzó a cantar desde que era pequeña. En la entrevista, la cantante recordó cuando la música sacó a su familia adelante.

"Mi papá era músico antes, tenía su grupo Los Dinos. Somos la segunda generación por eso le pusieron Selina y Los Dinos. Empezamos en un restaurante que tenía mi papá, yo tenía 6 años. Pero caímos en bancarrota y perdimos todo. La única alternativa de llevar comida a la mesa era con la música. Y ahora estamos aquí 14 años después"

Además, reveló que aunque creció en Texas, cantando en inglés, comenzó su carrera cantando éxitos de antaño en español.

"Cantaba canciones muy viejas Sin ti, Reloj, La Bamba y canciones en inglés La primer canción que aprendí fue I´m in the Moodfor Love y Somewhere Over the Rainbow"