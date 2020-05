Así es como Rihanna nos ha enseñado que la sensualidad no es cuestión de peso

El deseo de sentirnos atractivas es algo completamente natural, tanto que incluso los animales tienen sus técnicas para atraer a su potencial pareja. Sin embargo, para los humanos la belleza ha estado condicionada por un sin fin de reglas y estereotipos.

Especialmente las mujeres estamos sometidas a un sin fin de creencias sobre nuestro aspecto. Que si somos "demasiado delgadas" o "demasiado gordas", que si tenemos los senos grandes o pequeños. Pero mientras que cada vez han surgido más movimientos body possitive que busca la aceptación de los diferentes tipos de cuerpo, la sociedad no termina por ponerse de acuerdo.

Es entonces cuando aparecen figuras como Rihanna, quien ha impuesto un nuevo modelo de belleza que se rige por sus propias reglas. La cantante originaria de Barbados no solamente posee un enorme talento musical sino también una gran presencia escénica y una belleza indiscutible.

Recientemente "Riri" impactó las redes sociales con una serie de fotografías en las que aparece en lencería lila, dejando al descubierto sus curvas.

Hoy no es algo nuevo que una mujer muestre su cuerpo de esta manera pero a lo largo de los años, Rihanna nos ha enseñado que la sensualidad no tiene nada que ver con el peso. Ella no sigue las reglas, hace lo que quiere a su antojo y ha sido criticada de muchas maneras.

Y es que mientras algunas personas celebran que sus curvas, sus grandes pechos o estrías por fin son tomados en cuenta, otras siguen ofendidas ante el intento por hacer estos cuerpos "una tendencia". Es momento de hacer los prejuicios a un lado y dejar que cada mujer decida sobre su cuerpo lejos de los números.

Rihanna sabe dónde están las miradas y nos ha enseñado a ser dueñas de nuestro cuerpo y sensualidad sin importar el qué dirán.

Rihanna vestido - instagram

Y así como los mini senos y las piernas alargadas de Kendall Jenner y Bella Hadid pueden ser hermosos, también podemos enaltecer los senos y muslos grandes de Rihanna o Kelly Brook. Del mismo no podemos negar la belleza de mujeres "mayores" como Salma Hayek, Cameron Díaz o Jennifer Lopez, quienes también han demostrado que ni las tallas ni la edad limitan su belleza o valía.

Aunque los titulares parecen seguir insistiendo en que una mujer que baja de peso "se ve más bella que nunca", como sucedió con Adele, hemos aprendido que no es cuestión de tallas. Es momento de dejar de pensar que el valor de una mujer está sus medidas.

Ya se ha dicho antes: la pérdida o ganancia de peso de una mujer no es un significado de belleza. ¿Por qué seguir alimentando esa discusión y hacerla parte de nuestro día a día?

