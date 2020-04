Romina, la hija de Niurka Marcos, comparte sencilla receta vegana para disfrutar en cuarentena

La polémica Niurka Marcos se ha convertido en una de las figuras más queridas del Internet por sus ocurrencias y sentido del humor. Sin embargo, su hija Romina también se ha ganado el cariño del público por su belleza y carisma.

Además, en los últimos meses ha sido una gran inspiración ya que ha compartido el proceso que ha seguido para bajar de peso y llevar un estilo de vida más saludable.

Aprovechando la cuarentena de COVID-19, la hija de la famosa vedette compartió con sus seguidores un video en el que demuestra lo fácil que puede ser cocinar algo rico y saludable.

"No se preocupen, no es nada difícil porque si lo fuera yo no podría hacerlo", dice Romina entre risas. "Yo no soy vegana pero estoy haciendo una dieta cetogénica que básicamente quitas los carbohidratos y eso hizo que mi estómago se abriera a más posibilidades de alimentos. No se dejen llevar porque es vegano en serio está muy rico"