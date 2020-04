Acusan a Eugenio Derbez de no superar a Victoria Ruffo por esta publicación

Eugenio Derbez ha estado en la mira durante la cuarentena no sólo porque ha mostrado su día a día con su familia a través de redes sociales, sino porque también continúa haciendo bromas pesadas en tono a su ex, la actriz Victoria Ruffo.

Recientemente el comediante compartió una imagen en la que aparece su personaje de "Diablito", con una camiseta que dice "yo abracé a Omar Fayad". Cabe mencionar que Fayad es el actual gobernador del Estado de Hidalgo y esposo de Victoria Ruffo. En días pasados fue diagnosticado con COVID-19. por lo que la publicación de Derbez hizo enfurecer a los usuarios de Instagram.

"Quién es el verdadero Diablito? ¿Éste? ¿El fan que me lo mandó? ¿O yo que lo reposteo? … 😈", escribió Derbez en la descripción de la imagen.

Mientras que algunos fans estallaron en risa, otros no dejaron de señalar el hecho de que el también productor, no haya terminado de superar a Ruffo.

"Jajaja t va a odiar mas tu ex😂😂😂😂😂😂😂", "Te duele todavía Victoria Rufo", "Si de por si la señora Rufo te trae tirria con esto te va a quemar en leña verde!! Jajajaja", "Tu !!! Ya supéralo", "No superas que te quitara a vicky😂😂😂😂 él sí es hombre no como tu pedazo de b….", "Y luego porque no lo puede ver ni en pintura la ruffo 🤷🏻‍♀️ aquí la respuesta", comentaron algunos.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo tuvieron una relación conflictiva, al grado de armar una boda falsa que se convirtió en una humillación para la actriz.

Sin importar el paso de los años, pareciera que aún existe mucho resentimiento entre ambos pues mientras que Derbez continúa haciendo comentarios pesados sobre Victoria, ésta ha dicho abiertamente que no quiere verlo ni saber nada de él.

