Lecciones de Érika Buenfil para sobrellevar la cuarentena

Erika Buenfil sin duda se ha convertido en una de las figuras del momento.

La actriz, siempre fue una de las más queridas de la farándula mexicana por su talento histriónico, lo que le dio protagónicos en exitosas telenovelas como Amor en Silencio (1988), Marisol (1996) y Amores Verdaderos (2012) pero su talento la llevó también al teatro y la música. Ahora, Érika ha pasado a ser la consentida de las nuevas generaciones por sus ocurrencias en las redes sociales.

Érika ha sorprendido con su gran sentido del humor y sus ocurrencias, dándonos grandes lecciones de vida para sobrellevar los tiempos difíciles a los que nos hemos enfrentado, por culpa del COVID-19.

¡Sé feliz!

Haz lo que llene tu alma y tu corazón. Érika ha demostrado que no hay edad para la diversión y a sus 56 años, no teme hacer cosas "de jóvenes". Si quieres hacer videos, bailar o cantar, aunque no tengas idea de cómo mientras estás en cuarentena, ¡hazlo! Las noticias ya son demasiado estresantes como para ponerte una cadena de angustia. Mantenerte activa te ayudará a deshacerte de todas las preocupaciones, al menos por un momento.

"Empecemos abril con ánimo", escribió Buenfil en un video donde baila merengue.

Deja a un lado los prejuicios

Los prejuicios son pensamientos generalizados, impuestos por la sociedad. Estos tienden a atarnos, evitan que seamos felices por miedo al "qué dirán". No tienes la obligación de agradar a todos y no debes sentirte mal por ello.

La cocina es un gran respiro

A través de su canal de Youtube Sazonando con la Buenfil comparte deliciosas recetas a sus fans. Su objetivo, como ella misma ha expresado, es enseñar a ‘cocinar de manera fácil y casera como todas las mamás que somos, mamás de adolescentes que a veces no sabemos qué hacer’.

Aunque para muchos puede ser muy estresante la idea de preparar platillos o tener que limpiar las ollas y sartenes al terminar de usarlos, cocinar es realmente terapéutico.

Muestra vulnerabilidad

La vulnerabilidad no es igual a la debilidad. Érika siempre se muestra feliz y despreocupada pero también ha utilizado su alcance para hablar de lo que está pasando en el mundo real y de lo importante que es cuidarse. Ella ha dicho que también se siente temerosa frente a la incertidumbre pero que es importante mantenerse positivos frente a la adversidad.

Además, no tiene miedo a mostrarse tal cual es, en su vida privada y al natural, creando una conexión única con sus seguidores.

"Saludos. Buen Lunes. Juntos lo podemos lograr. #quedateencasa y si sales recuerda lavarte manos y tomar precauciones"

