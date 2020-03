Pamela Díaz encara a Julián Elfenbein tras rumores de separación: "¿Estás soltero?"

En diciembre del año pasado, surgió el rumor de que Julián Elfenbein y Daniela Kirberg estaban atravesando una dura crisis. Si bien La pareja no ha confirmado ni negado esta información, se cree que la carga laboral que poseen tuvo que ver en su distanciamiento. Un tema que Pamela Díaz quiso aclarar en el nuevo episodio de Podemos Hablar, cuando encaró al animador en torno a su vínculo con la periodista.

El hecho ocurrió casi al final del programa, durante una cena con el resto de los invitados, entre los que figuraban Faloon Larraguibel, Rayén Araya, Luis Gnecco, Oscar Lolo Peña y José Antonio Neme. En esta sección, el animador propuso una dinámica, la que consistía en que todos los participantes contestaran la primera llamada que alguien hiciera a sus celulares.

La condición, era que la llamada se realizaría en altavoz y sin informar que se encontraban en la grabación del capítulo. Desafortunadamente, el primer teléfono que sonó fue el de la animadora, quien lo puso en un gran aprieto tras conversar con su amiga Rocío Marengo.

"¿Tú cachai a Julián?", le preguntó Pamela Díaz a Rocío Marengo en un momento. "Sí. ¿Qué pasa?", contestó la argentina. "Te gustaba", agregó la animadora. "¿Se separó o no? Me gusta, aparte que me enteré que se separó. Cuéntame, ¿de qué te enteraste? ¿Se separó?", consultó la rubia, aludiendo a los rumores de quiebre.

"Es que está en un proceso. Pero Julián está súper bien…", agregó la Fiera. "Me encanta. ¿Pero por qué no saliste a bailar con el Julián?", le preguntó Marengo. "¡Pero si yo no me lo quiero comer!", contestó esta. "¡¿Por qué no amiga?! No te cierres ahí", le aconsejó la modelo.

"Pero amiga, si a ti te gustaba y yo tengo códigos", se excusó Pamela Díaz. "Amiga, cuando fuimos a Pasapalabra él te miraba", dijo Marengo. "No amiga, nunca me miró. Pero Rocío, si nunca me gustó", insistió la animadora. "Había onda. Cuando estuvimos hablando en el pasillo él se acercó a estar con nosotras charlando, pero por ti", comentó la rubia.

Luego de cortar la llamada, Pamela Díaz encaró a Julián Elfenbein para conocer su real situación amorosa. "¿Estás soltero?", lanzó sin filtro. "¿Cómo?", respondió el animador. "¿Tú estás soltero?", insistió la Fiera. "¿Estás casado? ¿Separado?", intervino Lolo Peña, mientras Julián evadía la pregunta.

"¿Como Oscar Peña, que es casado y soltero? ¡Es casado y soltero al mismo tiempo! ¿A qué te refieres?", consultó. "Es que hay rumores, ¿sí o no que hay rumores?", dijo Pamela Díaz, dirigiéndose al resto de los invitados. "No. Son rumores, y además que a nadie le importa mi vida", se defendió el animador.

