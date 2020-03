¿Quiénes son las madres de los hijos de Michael Jackson?

Michael Jackson es considerado una de las figuras más importantes del espectáculo a nivel internacional. Su música ha traspasado fronteras, convirtiéndose en la favorita de generaciones. Pero entre los premios y halagos que ganó por su gran talento musical, su vida estuvo marcada por la polémica.

Las supuestas cirugías, el vitiligo y las acusaciones por pedofilia, fueron constantes en los titulares de espectáculos. Y aún después de su muerte, siguen siendo tema de conversación.

Pero si algo aún no termina de quedar claro, es la paternidad del llamado "Rey del Pop".

Michael Jackson y sus hijos - Instagram

Jackson no tuvo la mejor suerte en el amor. Se casó dos veces y nunca consiguió estabilidad por lo que sorprendió a todos cuando presentó oficialmente a cada uno de sus hijos. El intérprete de Thriller, siempre trató de mantener sus identidades en secreto, así como la de su madre (o madres). Esto es lo que se sabe.

Prince Jackson

Michael Joseph Jackson Jr, también conocido como Prince Jackson, nació el 13 de febrero de 1997. La madre de Prince es la enfermera Debbie Rowe, a quien Jackson conoció mientras trataba su vitiligo. Se casaron brevemente en Sydney en 1996, pero se divorciaron en 1999. Se dijo que Jackson habría estado an deprimido porque su relación con Lisa Marie Presley no le permitió cumplir su deseo de ser padre, por lo que Debbie ofreció darle hijos.

Tras separarse, Jackson habría tenido un acuerdo con ella para tener la custodia total del niño. "Su madre no puede manejarlo. Prefiere que estén conmigo que ella. Lo hizo por mí. Es una persona maravillosa. Dijo 'necesitas ser un papá ". Ella quería hacer eso por mí como regalo. Es un regalo. Solía ​​caminar con muñecas de bebé como quería tanto a los niños".

Actualmente Prince hace obras de caridad y fundó la caridad Heal Los Angeles.

Michael Jackson - Instagram

París Jackson

Paris-Michael Katherine Jackson nació el 3 de abril de 1998. Lleva el nombre de la ciudad francesa en la que fue concebida. Su madre también es Debbie Rowe.

Jackson recibió todos los derechos de custodia después de su divorcio en 1999; Rowe había declarado que era su intención y acordó con Michael que él criaría y tendría la custodia de los niños. Paris fue criada en Neverland y sus padrinos son Elizabeth Taylor y Macaulay Culkin.

Después de que Jackson murió en 2009, el actor británico Mark Lester concedió una entrevista a News of the World, en la que dijo que fue donante de esperma para Jackson en 1996 y que podría ser el padre biológico de Paris pero los abogados Jackson no autorizaron que se hiciera una prueba de maternidad.. También se dijo que Macaulay Culkin había sido el donante ya que Jackson lo consideraba un ser "hermoso".

Prince Michael Jackson II (Blanket)

El príncipe Michael Jackson II nació el 21 de febrero de 2002 y es conocido como "Blanket".

Jackson reveló previamente que la madre de Blanket era alguien con quien él estaba relacionado y que había "un acuerdo contractual" que significaba que no podía revelar su identidad. Se cree que el niño nació de un sustituto a través de la inseminación artificial con el esperma de Michael.

Michael Jackson, Blanket Jackson - Instagram

