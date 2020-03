Marjorie de Sousa habla de los grandes errores de su pasado

Mientras los problemas con Julián Gil siguen dando de qué hablar, Marjorie de Sousa continúa enfrentando los cuestionamientos de los medios.

Durante la inauguración de la aplicación de belleza Bit Beauty, en la que fue madrina, la venezolana habló sobre "haber cometido errores" en el paso y que su motor principal ha sido su hijo Matías.

"Aquí estoy parada, más fuerte que nunca, brillando mucho. Agradezco lo que me pasó porque yo me equivoqué en algunos procesos. Pero como todos los seres humanos nos caemos y nos levantamos. A lo mejor son relaciones que no sirven, relaciones que dicen 'es lo correcto' y no. La vida es eso, te caes, te levantas y tienes que seguir adelante. Hay que aprender de los errores, agradecerlos porque son una escuela maravillosa", expresó ante los medios.