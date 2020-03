"¿Tú me estás pidiendo disculpas?": la desafiante respuesta de Raquel Argandoña tras disculpas de Carola de Moras

El inicio de Bailando por un Sueño estuvo lleno de polémicas entre los participantes y el jurado, y también entre los miembros que conforman el panel. Sin ir más lejos, a comienzos de la semana Carola de Moras encendió los ánimos luego de asegurar que Raquel Argandoña "es, como digo yo, la señora mañosa".

El malestar de Raquel Argandoña no dio tregua, por lo que días más tarde realizó sus descargos reconociendo que está evaluando su continuidad debido a la mala onda que existe dentro del programa. "La verdad es que hay gente quiere que a lo mejor aprovecharse de la imagen de uno para que hablen. Por eso estoy evaluando si sigo o no, porque estoy en una etapa de la vida de pasarlo bien, de no complicarme. Cuando hay mala onda prefiero hacerme a un lado", dijo.

Si bien el tema no había sido conversado, en el capítulo del jueves la ex animadora del Festival de Viña ofreció disculpas si "alguien" se había sentido ofendido por sus declaraciones. Sin embargo, su manera de expresarse no fue del agrado de la opinóloga, quien la acusó de estar generalizando.

Con los ánimos caldeados, Fran García-Huidobro intervino para aclarar la situación entre ambas partes del jurado. "Siento que esto está lleno de eufemismos. Carola hizo un comentario sobre Raquel y ella quiere que le pidan disculpas. Es súper simple", señaló.

"Si tú necesitas disculpas, yo te pido las disculpas. Lamento profundamente que mis palabras les hayan caído mal y de verdad no fue con esa intención. La verdad Raquel, te admiro montones. Tienes una trayectoria increíble y si te molestó que dijera que estaban un poquito mañosos (con Aníbal Pachano), me disculpo. Te juro que no fue mi intención", comentó Carola de Moras mirando a Raquel Argandoña.

Sin embargo, la opinóloga arremetió con una punzante respuesta. "¿Tú me estás pidiendo disculpas? Te las acepto y te rogaría que nunca más volvieras a hacer esos comentarios de mí, por que yo nunca pongo en duda el profesionalismo de mis compañeros. Así no vamos a tener problemas", cerró.

Sigue leyendo