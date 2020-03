"Es como la señora mañosa”: Carola de Moras se refiere en duros términos a Raquel Argandoña

Anoche en el estelar "Bailando " de Canal 13, se vivió un confuso momento que involucró a Raquel Argandoña y Carola de Moras.

Todo comenzó cuando la ex animadora del Festival de Viña comentó que en redes sociales las personas estaban alegando porque tenían al notario todo el tiempo de pie, a lo que Aníbal Pachano, también miembro del jurado, dijo, “Que se siente el escribano… ¿es una sesión terapéutica esto o una devolución artística?”. Luego, De Moras intervino diciendo, “okey, Pachano y Raquel, no se me pongan mañosos. Es muy temprano todavía, nos quedan más bailarines”. Mientras que Raquel respondió a Carola: “No entendí nada lo que dijiste, ¿qué dijiste?”, a lo que De Moras respondió: “Que no se me pongan mañosos. Se lo voy a decir más lento…”

Esta última frase fue la que no gustó a Raquel Argandoña, quien no dudó en responder duramente a su par del jurado. “No vamos a contestar por educación, ya que eres visita en el canal”, produciéndose un tenso momento en el espacio televisivo.

Más calmados los ánimos y en entrevista con Glamorama, Carola de Moras, aclaró que lo sucedido no lo tomó de mala forma. "Es parte del juego de los jurados, de que ellos dos (Argandoña y Aníbal Pachano) sean un poco más picanudos, como dicen los peruanos”.

Consultada sobre su relación con los miembros del jurado señaló, “ahí estamos. De hecho con la Fran no nos conocíamos y estoy gratamente sorprendida de ella. Con la Raquel, bueno, siempre ha sido lo mismo. La Raquel es, como digo yo, la señora mañosa”.

“Los roces son parte de la dinámica. En Argentina el programa es bien intenso”, señaló agregando que por la situación del país el enfoque del programa tiene que estar en otro lado. "Siento que Chile está con una sensibilidad donde queremos más buena onda que ser tan pesados. Aparte, para que seguimos criticando, si criticando no construimos ni generamos nada positivo".

