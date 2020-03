"Bailando por un Sueño": Raquel Argandoña estaría evaluando su continuidad tras polémicas en el programa

A medida que avanza la competencia en Bailando por un Sueño, también lo han hecho las polémicas entre participantes, integrantes del panel, e incluso con el animador del programa, Martín Cárcamo. Una de las últimas controversias tuvo como protagonista a Carola de Moras, quien actualmente integra el jurado del programa. La ex animadora del Festival de Viña tuvo un breve desencuentro con Aníbal Pachano y Raquel Argandoña, el que luego se extendió detrás de cámaras.

"Es parte del juego de los jurados, de que ellos dos sean un poco más picanudos, como dicen los peruanos", dijo, para luego referirse a su relación con el resto del panel. "Ahí estamos. De hecho con la Fran no nos conocíamos y estoy gratamente sorprendida de ella. Con la Raquel, bueno, siempre ha sido lo mismo. La Raquel es, como digo yo, la señora mañosa", señaló.

Momentos más tarde, Raquel Argandoña realizó sus descargos frente a las cámaras reconociendo que está evaluando su continuidad debido a la mala onda que existe dentro del programa. Si bien no aludió directamente a Carola de Moras, dio a entender que algunas personas se quieren aprovechar de ella.

"La verdad es que hay gente quiere que a lo mejor aprovecharse de la imagen de uno para que hablen. Por eso estoy evaluando si sigo o no, porque estoy en una etapa de la vida de pasarlo bien, de no complicarme. Cuando hay mala onda prefiero hacerme a un lado", aseguró.

Además, aclaró que "yo en Bienvenidos lo paso increíble, tengo una muy buena onda con todos, pero cuando ves que la gente no es sincera y no te dice las cosas a la cara, sino que las dice en un diario, encuentro que es cinismo y no me gusta estar cuando hay mala onda. Prefiero dar un paso al lado y disfrutar la vida, de lo que me queda".

Finalmente, remarcó que no existe nada que la retenga al programa. "Gracias a Dios he trabajado muchos años de mi vida, por lo tanto me puedo dar el gusto de cuando no quiero estar en un lugar… Chao", señaló, en un tono de calma.

