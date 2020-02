Yadhira Carrillo renueva votos con Juan Collado desde la cárcel

El caso del abogado Juan Collado sigue dando de qué hablar y mientras que aún no existe una resolución, su esposa Yadhira Carrillo sigue haciendo frente a las cámaras.

En su última visita al reclusorio donde se encuentra el abogado, la actriz habló de un acontecimiento inesperado: renovó votos con su marido, dentro de la cárcel.

"Me volví a casar con él aquí adentro. Le dije: mi corazón lindo, me vuelvo a casar contigo. Hoy y otra vez toda mi vida y si por lo que fuera tú estuvieras aquí una vida entera, porque así lo quiso la vida, yo voy a estar una vida entera. Donde tú estés, yo voy a estar", dijo Yadhira ante las cámaras de Ventaneando.

De acuerdo con la actriz, esto ocurrió dentro de los 7 meses que Collado lleva recluido y reveló que incluso le regaló una argolla nueva para sellar un nuevo pacto de amor.

Yadhira confesó que ha aprendido a tomar la situación como una bendición "disfrazada" ya que según ella, ha servido para reforzar su relación.

"Dentro de aquí mi relación amorosa se consolidó porque ahora sí tengo tiempo para estar con mi esposo porque el trabajaba mucho y no podíamos estar cerca y ahora sí. Ahora somos una pareja muy padre. Esto ha sido una bendición disfrazada porque nos hemos unido como uno solo. No voy a abandonar a mi esposo."

La protagonista de telenovelas se había alejado de los medios para no dar más declaraciones sobre la situación de su esposo pues dijo que se estaban tergiversando muchas cosas y no quería entorpecer el proceso. Sin embargo, esta vez no dudó en sincerarse y mostrar su lado más vulnerable.

Conmovida hasta las lágrimas, Yadhira confesó que se ha mantenido fuerte pero que por momentos, le cuesta trabajo afrontar la soledad . También habló sobre si regresaría a trabajar, a lo que ésta respondió que no, ya que son momentos en los que su esposo la necesita.

"Estoy fuerte, hay momentos tristes en mi soledad. Me cuesta mucho trabajo salir de mi casa. No tengo ánimos para arreglarme. "Yo regresaré si tengo ganas de trabajar. Como una terapia emocional, de querer compartir algo bonito y constructivo quizá lo vuelva a hacer pero ahorita no, mi esposo me necesita"

Desde julio pasado, Juan Collado, esposo de Yadhira Carrillo, está detenido en el Reclusorio Norte, luego de que fuera acusado por la Fiscalía General de la República de supuestos nexos con la delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Lo último que se supo de Collado fue que había emitido una orden para embargar más de 76.5 mdd. que tenía invertidos en en bancos de Andorra. Aunque hace una semanas, la actriz aseguró que ya está todo listo para recibirlo en su casa, con lo que dio a entender que podría haber una resolución a su favor, pronto. De lo contrario, se ha hablado de que el abogado podría enfrentar hasta 20 años de cárcel.

